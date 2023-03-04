للوقاية من المشكلات الصحية.. تعرفي على خطوات الرعاية الطبية قبل الحمل والولادة

إذا كنت تخططي لإنجاب طفل ، استشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للاستعداد لحمل آمن وصحي.

يقترح الأطباء عادة بعض الاختبارات والتحقق من تاريخك الطبي لفهم حالتك الصحية الحالية ويمكن أن يخططوا لحمل صحي،وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الخطوات التي تحتاجين إليها لحمل صحي

سيساعدك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على معرفة الخطوات التي قد تحتاجين إلى اتخاذها لحمل صحي .

تجنب التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات.

زيادة تناول حمض الفوليك.

الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

اعتني بصحتك العقلية.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا يتضمن الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون.



رعاية ما قبل الولادة

رعاية ما قبل الولادة هي رعاية صحية وقائية شاملة للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل. تعتبر رعاية ما قبل الولادة مهمة للغاية لأنها تساعد في تحديد المشكلات الصحية المحتملة وعلاجها مبكرًا. هذا يساعد على منع حدوث مضاعفات أثناء الحمل. رعاية ما قبل الولادة ليست مجرد فحوصات منتظمة ، بل تشمل تقديم المشورة حول مختلف جوانب الحمل. لعبت رعاية ما قبل الولادة دورًا مهمًا في تقليل معدل وفيات الأمهات والعيوب الخلقية وانخفاض الوزن عند الولادة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب أن تخضع كل امرأة لأربع زيارات قبل الولادة لتحديد المشكلات وعلاجها وإعطاء التطعيمات. ومع ذلك ، فإن رعاية ما قبل الولادة تختلف من الثلث إلى الثلث مع نمو الطفل -

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

زيارة روتينية قبل الولادة

خلال زيارتك الأولى ، سيسألك الطبيب عن تاريخك الطبي ويقترح عليك بعض الاختبارات لقياس ضغط الدم ومستوى السكر والوزن واختبار البول واختبار الدم وما إلى ذلك. الطبيب لتجنب أي مخاطر أخرى.

التغييرات في جسم المرأة خلال الأشهر الثلاثة الأولى

الأشهر الثلاثة الأولى هي من الأسبوع الأول إلى الأسبوع 13 ، إنها مجرد بداية للحمل ، وبالتالي ، تعاني النساء من عدة تغيرات جسدية وعقلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

رقة الثدي

استفراغ و غثيان

الرغبة الشديدة والنفور

ازدياد حاسة الشم

زيادة الوزن

إمساك واضطراب في المعدة

تقلب المزاج

تدابير الصحة الشخصية

بصرف النظر عن الفحوصات المنتظمة ، من المهم للغاية اتخاذ بعض الإجراءات الصحية الشخصية لتجنب أي مخاطر أثناء الحمل.

تناولي فيتامينات ما قبل الولادة

حافظ على رطوبتك

أغني نظامك الغذائي بالفواكه والخضروات والألياف.

خذ كمية كافية من السعرات الحرارية

التمرن بانتظام



أشياء يجب تجنبها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

فيما يلي قائمة ببعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تجنب الكافيين

تجنب الأطعمة الغنية بالنترات

تجنب الأطعمة المعلبة وغير المرغوب فيها

تجنب الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى

تجنب التمارين الشاقة أو تدريبات القوة

الثلث الثاني من الحمل

التغييرات في جسم المرأة خلال الثلث الثاني من الحمل

نمو البطن والثدي

بعض التورم في قدميك ويديك وكاحليك

يتوسع الرحم لإفساح المجال للطفل

يتمدد الجلد حول بطنك وثدييك

تشنجات الساق

الدوخة ومشاكل الأسنان

أشياء يجب تجنبها في الفصل الثاني

لا تأخذ أي دواء دون استشارة طبيبك

تجنب ارتداء الكعب العالي.

تجنب الألبان والعصائر غير المبسترة.

زيارة ما قبل الولادة

عادة ما يتم إجراء الموجات فوق الصوتية من المستوى 2 لفحص تشريح الطفل والتأكد من نمو الطفل بشكل طبيعي. يقوم الأطباء بفحص ضغط الدم والوزن والاستماع إلى نبضات قلب الطفل. يفحص الطبيب أيضًا نمو طفلك عن طريق قياس حجم بطنك.

الثلث الثالث من الحمل ،يمثل الثلث الثالث من الحمل تحديًا جسديًا وعاطفيًا.

التغييرات في جسم المرأة خلال الثلث الثاني من الحمل

انقباض براكستون هيكس

آلام الظهر

كثرة التبول

ضيق في التنفس

تورم وتشنجات الساقين



أشياء يجب تجنبها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل

تجنب رفع أي شيء حتى لو كان ثقيلًا جدًا

السفر أو الجلوس لفترة طويلة

نظرًا لأن الطفل منخفض جدًا في بطنك ، فقد يكون الهضم صعبًا بعض الشيء.

تجنبي الطيران أو السفر إلى أماكن مرتفعة الارتفاع ، حيث يتسبب ذلك في حرمان طفلك من الأكسجين.

تجنب التمارين الشاقة ، واستشر طبيبك بشأن روتين التمارين ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من حالة طبية حالية.

تجنب تنظيف فضلات القطط أو التعامل مع اللحوم النيئة.



الأطعمة التي يجب تناولها خلال الثلث الثالث من الحمل

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل نخالة القمح والفاصوليا والبيض.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل التوفو والبقوليات لأنها تساعد في تكوين جسم الطفل.

تناولي الأطعمة الغنية بـ DHA التي تساعد في تنمية دماغ الطفل

يضمن تناول الأطعمة الغنية بالفوليك نموًا مناسبًا للجنين ويقلل من خطر انخفاض معدل المواليد.