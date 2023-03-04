خلال يوم.. ماذا يحدث في الإجهاض الجراحي؟

لم يكن الإجهاض بإنهاء الحمل قرارًا سهلاً أبدًا غالبًا ما يكون له تأثير جسدي وعاطفي وعقلي على صحة المرأة. إذا قررت إنهاء الحمل ، فمن الضروري العثور على طبيب لا يمكنه مساعدتك في الإجراء فحسب ، بل يوفر لك أيضًا الدعم والإرشاد الذي تحتاجينه.

ما هو الاجهاض الجراحي؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي الإجهاض الجراحي هو إجراء طبي ينهي الحمل. يزيل الإجهاض الجراحي الحمل (محتويات الجنين في الرحم) من خلال الجراحة. يعد الإجهاض الجراحي خيارًا جيدًا لأي شخص يريد إنهاء الحمل في بيئة سريرية أو مستشفى آمنة. الإجهاض الجراحي يزيل الجنين والمشيمة من رحم الأم.

الإجهاض الجراحي ، المعروف أيضًا باسم "الإجهاض بالشفط" ، هو إجراء ليوم واحد ، ويتم إجراؤه في عيادة أو مستشفى ، تحت تأثير التخدير الموضعي. الإجهاض الجراحي هو علاج قابل للتطبيق للنساء اللائي وصلن إلى فترة طويلة من الحمل أو للنساء اللواتي لا يمكن إنهاء حملهن عن طريق حبوب الإجهاض. يسمح قانون MTP في الهند بالإجهاض من خلال الجراحة فقط حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل.

ماذا يحدث في الإجهاض الجراحي؟

عادة ما يكون الإجهاض الجراحي عملية بسيطة اعتمادًا على مدة الحمل ، يتم إجراء الأنواع التالية من الإجهاض الجراحي:

الإجهاض

يتم إجراء العملية إما تحت التخدير الموضعي أو التخدير العام.

يتضمن الإجراء مصدر فراغ لفصل وإزالة الجنين أو الجنين من خلال عنق الرحم.

يتم تمرير قنية رفيعة متصلة بمضخة إلى الرحم. بمجرد تشغيل المضخة ، تتم إزالة أنسجة الجنين بلطف من جدار الرحم.



التوسيع والكشط

التوسيع والكشط عملية سريعة ، خالية من الشفرات ، غير مؤلمة ، وتضمن الطرد الكامل مع التفريغ في نفس اليوم.

أولاً ، يعطيك الطبيب دواءً لتوسيع عنق الرحم. هذا مهم بشكل خاص لطرد أنسجة الحمل من قناة الولادة. قد يستغرق الأمر 30-40 دقيقة أو أكثر. بعد ذلك ، بمجرد أن يتم توسيع عنق الرحم ، يستخدم الجراح أداة كشط لإزالة جميع أنسجة الحمل من الرحم. بعد بضع ساعات ، يتقلص عنق الرحم بشكل طبيعي وينتهي الحمل دون أي جروح أو غرز.



الإجهاض التعريفي

أثناء هذه العملية ، يعطيك الطبيب دواءً يدفعك إلى المخاض حتى ينقبض الرحم ليطلق الحمل.

قد يستخدم الطبيب الشفط لتنظيف الرحم. قد تضطر إلى البقاء في المستشفى لمدة يوم لأن الإجراء قد يستغرق وقتًا أطول.

إذا شعرت بتقلصات وألم شديد ، فقد يصف لك الطبيب بعض المهدئات لمنع الانزعاج.