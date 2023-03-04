عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال يوم.. ماذا يحدث في الإجهاض الجراحي؟

صدى البلد

لم يكن الإجهاض بإنهاء الحمل قرارًا سهلاً أبدًا غالبًا ما يكون له تأثير جسدي وعاطفي وعقلي على صحة المرأة. إذا قررت إنهاء الحمل ، فمن الضروري العثور على طبيب لا يمكنه مساعدتك في الإجراء فحسب ، بل يوفر لك أيضًا الدعم والإرشاد الذي تحتاجينه. 

نشرة المرأة والصحة : نوع خضار بالأسواق يسبب الإجهاض والتشوهات الخلقية.. هذه الأبراج يمكن خداعها بسهولة.. سر يكشف الكبدة الفاسدة .. أطعمة تهدد حياتك بأمراض القلب والسكتة الدماغية

هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

ما هو الاجهاض الجراحي؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي الإجهاض الجراحي هو إجراء طبي ينهي الحمل. يزيل الإجهاض الجراحي الحمل (محتويات الجنين في الرحم) من خلال الجراحة. يعد الإجهاض الجراحي خيارًا جيدًا لأي شخص يريد إنهاء الحمل في بيئة سريرية أو مستشفى آمنة. الإجهاض الجراحي يزيل الجنين والمشيمة من رحم الأم.

الإجهاض الجراحي ، المعروف أيضًا باسم "الإجهاض بالشفط" ، هو إجراء ليوم واحد ، ويتم إجراؤه في عيادة أو مستشفى ، تحت تأثير التخدير الموضعي. الإجهاض الجراحي هو علاج قابل للتطبيق للنساء اللائي وصلن إلى فترة طويلة من الحمل أو للنساء اللواتي لا يمكن إنهاء حملهن عن طريق حبوب الإجهاض. يسمح قانون MTP في الهند بالإجهاض من خلال الجراحة فقط حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل.

 

ماذا يحدث في الإجهاض الجراحي؟

عادة ما يكون الإجهاض الجراحي عملية بسيطة اعتمادًا على مدة الحمل ، يتم إجراء الأنواع التالية من الإجهاض الجراحي:

 الإجهاض

يتم إجراء العملية إما تحت التخدير الموضعي أو التخدير العام.
يتضمن الإجراء مصدر فراغ لفصل وإزالة الجنين أو الجنين من خلال عنق الرحم.
يتم تمرير قنية رفيعة متصلة بمضخة إلى الرحم. بمجرد تشغيل المضخة ، تتم إزالة أنسجة الجنين بلطف من جدار الرحم.


التوسيع والكشط

التوسيع والكشط عملية سريعة ، خالية من الشفرات ، غير مؤلمة ، وتضمن الطرد الكامل مع التفريغ في نفس اليوم.
أولاً ، يعطيك الطبيب دواءً لتوسيع عنق الرحم. هذا مهم بشكل خاص لطرد أنسجة الحمل من قناة الولادة. قد يستغرق الأمر 30-40 دقيقة أو أكثر. بعد ذلك ، بمجرد أن يتم توسيع عنق الرحم ، يستخدم الجراح أداة كشط لإزالة جميع أنسجة الحمل من الرحم. بعد بضع ساعات ، يتقلص عنق الرحم بشكل طبيعي وينتهي الحمل دون أي جروح أو غرز.


الإجهاض التعريفي

أثناء هذه العملية ، يعطيك الطبيب دواءً يدفعك إلى المخاض حتى ينقبض الرحم ليطلق الحمل.
قد يستخدم الطبيب الشفط لتنظيف الرحم. قد تضطر إلى البقاء في المستشفى لمدة يوم لأن الإجراء قد يستغرق وقتًا أطول.
إذا شعرت بتقلصات وألم شديد ، فقد يصف لك الطبيب بعض المهدئات لمنع الانزعاج.

الاجهاض عنق الرحم ما هو الاجهاض الجراحي ماذا يحدث في الإجهاض الجراحي التوسيع والكشط الإجهاض التعريفي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

موضوعات متعلقة

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد خضوع أنغام لعملية استئصال الرحم.. تعرفي على الأسباب

وزيرة البيئة: مصر وضعت الاحتياجات الإنسانية في قلب قضية تغير المناخ

ترشيحاتنا

للوقاية من المشكلات الصحية.. تعرفي على خطوات الرعاية الطبية قبل الحمل والولادة

أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

للعاملين بالدولة| موعد صرف مرتبات شهر مارس.. بشرى سارة قبل رمضان

حكم قراءة سورة يس 3 مرات بعد المغرب.. علي جمعة يجيب

إعاشة داخلية للطلاب.. تعرف على مزايا مدرسة المتفوقين بالمنيا

هيونداي فيرنا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ