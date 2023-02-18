نشرة المرأة والصحة : نوع خضار بالأسواق يسبب الإجهاض والتشوهات الخلقية.. هذه الأبراج يمكن خداعها بسهولة.. سر يكشف الكبدة الفاسدة .. أطعمة تهدد حياتك بأمراض القلب والسكتة الدماغية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

توقّع سِنانك .. احترس من هذه الأدوية



هناك العديد من الآثار الجانبية التي تسببها أغلب الأدوية.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، أن قد يسبب تناول أدوية مضادات الاكتئاب في فقدان الأسنان.



نوع خضار منتشر بالأسواق يسبب الإجهاض والتشوهات الخلقية



تعد فترة الحمل من أخطر الأوقات في حياة المرأة فبعض الأخطاء غير المقصودة يمكن أن تسبب الإجهاض وفي بعض الحالات يبقى الجنين حيا ولكنه يعانى من التشوهات الخلقية.



هذه الأبراج يمكن خداعها بسهولة .. بيضّحك عليهم بسرعة



بعض الأشخاص يتمتعون بالبراءة، بحيث لا يفهمون الوضع الذي يعيشون فيه، لا يمكنهم حقًا التمييز بين الأشخاص الطيبين والأشرار، هؤلاء الأشخاص هم طفوليون، بهم قدر كبير جدا من البراءة ونقاء القلب، إنهم لا يرون الشر في الأشخاص وبدلاً من ذلك ، يفكرون دائمًا في كل شخص وكل موقف بطريقة إيجابية.

خلل وظيفي.. أعراض وأسباب وعلاج سرعة القذف



يعد القذف المبكر أمرًا شائعًا، ويواجه واحد من كل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا سرعة القذف في مرحلة ما، وفقا للدراسات.



احذر.. أطعمة تهدد حياتك بأمراض القلب والسكتة الدماغية



من وقت لآخر نحتاج إلى تناول السكريات كقطعة من الشوكولاتة، أو الكعك أو شرب القليل من المشروبات الغازية.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد، إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية 10٪.



فستان بـ100 ألف جنيه.. إطلالة جذابة لـ درة في متحف الدوحة



حضرت الفنانة درة عرض مجموعة مجوهرات جديدة أمس الخميس، في متحف الدوحة، وظهرت بفستان أنيق وجذاب للغاية.



عدت 100 ألف جنيه .. سعر صادم لأحدث إطلالة لـ ريهام عبد الغفور



شاركت النجمة ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بإطلالة جذابة ولافتة للغاية، من خلال استضافتها في برنامج يحدث في مصر على MBC مصر.



دم مجمّد وبواقي أكل .. سر يكشف الكبدة الفاسدة | خاص



تعتبر الكبدة والسجق المباعة على العربات، واحدة من الأكلات الشهيرة عند جميع المصريين، ويلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى تناولها بسبب سعرها القليل الذي يتراوح ما بين 5 لـ 10 جنيهات.



هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة



تصدرت الفنانة سارة سلامة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



المسموح والممنوع في شرب القهوة.. تخطي الحد يصيبك بأمراض خطيرة



أحيانا نتساءل عن كمية القهوة التي يجب أن نشربها في اليوم، حتى لا تسبب الأرق وعدم النوم بشكل جيد، لذا في المقال التالي سنوضح لكم كمية القهوة المسموح بشربها خلال اليوم، ومخاطر الإفراط في شرب القهوة.



بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها



شاركت غادة فتحي خطيبة المطرب محمد رشاد، متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".