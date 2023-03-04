عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تسجل أعلى تسوية منذ 3 أسابيع محققة مكاسب أسبوعية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية  مسجلة مكاسب أسبوعية. وجاءت مكاسب النفط بدعم من التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 85.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 13 فبراير.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 1.9% مسجلاً 79.68 دولار للبرميل، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب أسبوعية في 2023.

وتلقت أسعار النفط دعماً من نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير  بأسرع وتيرة في ستة أشهر وسط نمو نشاط الصناعات التحويلية، كما تتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.

فيما أظهرت بيانات Baker Hughes إغلاق 8 منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع الماضي إلى 592 منصة.

الصناعات التحويلية العقود الآجلة قطاع الخدمات الصين برميل النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

بعد سقوط شجرة.. العناية الإلهية تنقذ المواطنين وتلاميذ ومعلمي مدرسة في بورسعيد|تفاصيل

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

حالات سُكر ومنشطات.. فضيحة تزلزل صن داونز قبل مواجهة الأهلي

أكبر زيادة في تاريخ المعاشات.. مفاجأة سارة للمتقاعدين خلال أيام| تفاصيل

ترشيحاتنا

عاجل| مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن هذا اللاعب

احترام عقول الجماهير.. إعلامي يهاجم كولر بسبب عدم جاهزية نجم الأهلي

منع ويجز من الغناء في مصر.. حلمي عبد الباقي يجيب بصراحة

قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية.. تعرف على الأسباب والتفاصيل

ملك ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع حدث تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة من السعودية إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتأثر.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

ياسمين صبري ونادين نجيم بنفس الفستان.. مين أحلى

بعد أزمة التورتة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددا بصور جريئة

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

فيديو

كارول سماحة تطرح أغنية قطار الساعة الواحدة.. فيديو

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة.. ماذا قال|فيديوجراف

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ