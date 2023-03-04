أسعار النفط تسجل أعلى تسوية منذ 3 أسابيع محققة مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية مسجلة مكاسب أسبوعية. وجاءت مكاسب النفط بدعم من التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 85.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 13 فبراير.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 1.9% مسجلاً 79.68 دولار للبرميل، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب أسبوعية في 2023.

وتلقت أسعار النفط دعماً من نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر وسط نمو نشاط الصناعات التحويلية، كما تتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.

فيما أظهرت بيانات Baker Hughes إغلاق 8 منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع الماضي إلى 592 منصة.