هيئة تعليم الكبار تختتم فعاليات البرنامج التدريبي ToT

شهد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي أسفك بسرس الليان الخميس الموافق 2مارس ختام فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (ToT) القائم على المنهاج العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو ، والذي عقد خلال الفترة من 26/فبراير إلى 2/3/2023وذلك بمقر مبني اليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر

حيث قامت بالتدريب مستشارة التدريب الدولية وأستاذة تعليم الكبار المدربة الدكتورة كاترينا Dr. Katarina.، وتشاركها في تقديم البرنامج الدكتورة نادية هاشم من جمهورية مصر العربية والباحثة بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه قدم الدكتور محمد ناصف الشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو بالقاهرة ولكل القائمين على هذا البرنامج المستوى الأول منه والذي يعد بادرة طيبة في برنامج تعليم الكبار

كما أكد سيادته على أهمية هذا البرنامج التدريبي المتميز لأنه يأتي ضمن توجهات الهيئة العامة لتعليم الكبار هو الاطلاع على أدبيات تعليم الكبار العالمية ، والاستراتيجيات الحديثة في المجال، ولهذا حرصت الهيئة على حضور البرنامج والعمل على نقله ونقل الخبرة الدولية في مجال التدريب، وتعليم الكبار

وصرح بأنه هذا البرنامج سبق تنفيذه العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية والإعداد له بالتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار يونسكو القاهرة

وأكد على ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة لدعم التعليم والحياة الكريمة للمواطنين من خلال مبادرات رئاسية يشهد آثارها العالم أجمع، والحياة الكريمة تبدأ بالتعليم، وأن العالم لن ينتظرنا طويلاً في ظل التقدم التكنولوجي، والثورات المعرفية ، بل يجب أن نستبق الخطى ، ونسارع الزمن حتى نستطيع القضاء على الأمية ، فمستقبل أي بلد يبدأ من القضاء على الأمية .

هذا وقد شارك فى فعاليات هذا البرنامج التدريبى بعض الوزارات والجامعات والعديد من منظمات المجتمع المدني المتخصصون والمهتمون بمجال تعليم الكبار تتصدرها الهيئة العامة لتعليم الكبار ،وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المركز الإقليمي اسفك ،وزارة التضامن الاجتماعى، وأسقفية الخدمات، جمعية حواء المستقبل، مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، جمعية المرأة والمجتمع ، هيئة إنقاذ الطفولة ، جمعية مصر الخير

هذا وقد تناول البرنامج العديد من الموضوعات حول الإطار الفلسفى والتاريخى لتعليم الكبار والتجارب الدولية العالمية فى هذا المجال وعرض نماذج مختلفة موثقة بالنتائج والمخرجات.

كما أكد على تحرير وتوحيد مصطلحات تعليم الكبار على الصعيد العالمي والعربي والتفريق بين استخداماتها.

وقد شارك في حضور هذا البرنامج التدريبي من الهيئة

الدكتور وليد حويلة مدير التدريب بالهيئة

الدكتورة ماجدة خليل مدير وحدة البرتوكولات

الدكتورة فاطمة عياد مدير وحدة دعم مشروع الجامعات .

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