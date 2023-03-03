إشادة واسعة وإعجاب كبير بـ كورال أون بجامعة عين شمس

يعد كورال " اون “ أحد كورالات جامعة عين شمس والذي يحظي في الفترة الماضية بإشادة واسعة وإعجاب كبير، وجاء اسم كورال” أون " من اختيار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة والذي شمل الفريق برعاية واهتمام واسم الكورال جاء من ان اسم جامعة عين شمس خلال العصر الفرعوني.

وانطلق كورال " أون " انطلاقة قوية إذا كان ميلاده بحفل فني رائع خلال مشاركة الجامعة في الاحتفالية التي نظمتها هيئة الثقافات العسكرية و كلية القادة والأركان بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وتحدث المايسترو محمود صابر قائد الكوال خلال خلال استضافته ببرنامج 'شارع الفن" مع الإعلامية "نانسى حمزة "، حول الدعم الشامل الذى يلقاه الكورال وجميع كورالات الجامعة من توفير لمسارح الجامعة المجهزة على مستوى يضاهى كبرى المسارح مما يجعلهم قادرون على الوقوف على اى مسرح دون رهبه و كذلك دعم الجامعة المستمر فى توفير أفضل المدربين المتخصصين ليقدموا الأفضل دائم.

وتطرق الحوار إلي ان عدد من الحفلات التى شارك بها الكورال من بينها احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتى أقيمت على مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية بالجامعة وكذلك احتفالات الجامعة بذكرى المولد النبوي الشريف واحياء حفل بكلية القادة والاركان بمشاركة ٢٥ دوله من مختلف دول العالم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وأيضاً الاحتفالات ببانوراما أكتوبر إلى جانب المشاركة في احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة العربية من أمام قصر الزعفران.

وقدم الكورال عددا من أغانى الميدلى تنوعت بين الأغانى الوطنية و الحماسية و الطربية كما قدم الكوارل حلقة خاصة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وأبدى فريق إعداد البرنامج إعجابه الشديد بروح التناغم والتفاهم بين جميع أعضاء الكورال و المايسترو محمود صابر وكذلك انبهارهم بالتنوع الفنى الذى يقدمه الكورال و ضمه لمواهب فنيه مميزة تعمل فى انسجام وحب النجاح وتقديم جديد.

وفى سياقه أشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى فلسفة قطاع شئون التعليم والطلاب التى أثبتت نجاحها و أتت بثمارها، فى دعم وتنمية جميع مواهب أبناء الجامعة فطاقات الشباب المصري حين تلقى الدعم تلمع و تتلألأ كالجواهر الخالدة.

مؤكدا أن الجامعة تزخر بمواهب متنوعة فى مختلف المجالات الفنية و الرياضة والعلمية تهديها للوطن الغالي مشر إلى أن جامعة عين شمس هى الرابح الأكبر من اكتشاف وصقل مواهب أبنائها.

و أضاف الدكتور عبد الفتاح سعود إن التنوع الذي تشهده كورالات الجامعة الخمس إن دل على شئ فإنما يدل على عظمة جامعة عين شمس الحاصلة على تقيم خمس نجوم في التصنيف العالميQs وأضاف أن الجامعة ستقف بقوة بجانب الكورال الوليد "كورال أون "حتى يحقق الشهرة والمكانة التي حققها كورال روح الشرق وكورال هارموني وغيرهم على الساحة الفنية وفي كافة الأوساط والمحافل الهامة محلياً ودولياً.