إصابة جنود إسرائيليين في مواجهات بعدة مناطق في جنوب لبنان

تشهد مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان معركة وقتال عنيف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل تصعيد ميداني واسع عشية اجتماع مرتقب بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود، بينهم اثنان بحالة متوسطة وستة بجروح طفيفة، جراء استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مع نقل المصابين لتلقي العلاج.

وفي السياق، أفاد مستشفى رمبام بوصول جنديين مصابين بشظايا من ساحة المعارك، مشيرا إلى أنه استقبل منذ بداية الحرب 81 جنديا مصابا من الجبهة اللبنانية، إضافة إلى 314 مدنيا جراء حوادث مرتبطة بإطلاق الصواريخ.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استكمل تطويق بنت جبيل وبدأ الهجوم عليها"، مدعيا تصفية أكثر من 100 عنصر من حزب الله خلال اشتباكات مباشرة ومن خلال غارات جوية.