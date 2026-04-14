قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يراقب تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "تشوي هيون"
بعد خضوعه لجراحة عاجلة.. وزير الشباب والرياضة يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية
تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة
حق المخطوبة في الشبكة عند وفاة الخاطب هل تحتفظ بها؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر
قانون ينتظر للأسرة.. ضوابط النفقة والحبس والخصم من الراتب في حال الامتناع
الزمالك يفرض حالة تركيز قبل المواجهة الحاسمة أمام شباب بلوزداد
عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة
رغم توسلات المراقب.. عاشور يرفض مصافحة وفا عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الكويت تقر شروطًا لإسقاط الجنسية عن بعض الكويتيين الموجودين بالخارج
أزمة التحكيم تشتعل.. أضا يكشف كواليس اجتماع الأهلي الطارئ
ميدو لـ سيد عبد الحفيظ: مش لازم تتصدر المشهد لأنك هتتحرق وتطلع مسرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يراقب تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "تشوي هيون"

أفادت وسائل الإعلام الكورية اليوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف مرة أخرى على تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية وصواريخ مضادة للسفن من المدمرة "تشوي هيون"، مؤكداً أن الأولوية القصوى لبلاده هي تعزيز قدرات الردع النووي.

وأجرت كوريا الشمالية، يوم الأحد، تجربة إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين وثلاثة صواريخ مضادة للسفن من المدمرة البحرية في إطار "اختبار الكفاءة التشغيلية"، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وفي مارس، أجرت كوريا الشمالية تجارب مماثلة لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية من السفينة الحربية التي تزن 5,000 طن في مناسبتين قبل دخولها الخدمة. ويشير وصف بيونغ يانغ للأسلحة بـ"الاستراتيجية" إلى أنها قد تمتلك قدرات نووية.

وخلال التجربة الأخيرة، صرّح كيم قائلاً: "لقد تعززت جاهزية جيشنا للعمليات الاستراتيجية بشكل نوعي بفضل الإنجازات المتعددة التي تحققت مؤخرا في مجال العلوم الدفاعية"، وفقاً للوكالة.

كما دعا إلى "التعزيز المستمر وغير المحدود لقدرة الردع النووية القوية والموثوقة" باعتبارها "الأولوية القصوى" للبلاد.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يُشرف على التجربة من رصيف في موقع غير مُحدد برفقة مسؤولين عسكريين.

وحلّق صاروخا الكروز لمدة 7,869 -7,920 ثانية، بينما حلّقت الصواريخ المضادة للسفن لمدة 1,960 -1,973 ثانية، على المسارات المحددة مسبقًا فوق البحر الأصفر، وأصابت الأهداف بدقة فائقة، وفقا للوكالة.

وأوضحت الوكالة أن أحدث عملية إطلاق تجريبي كانت تهدف إلى فحص خط التحكم في الإطلاق ضمن نظام القيادة المتكامل لأسلحة السفينة الحربية، والتأكد من "دقة ومعدل الإصابة لنظام الملاحة النشط المُحسَّن المقاوم للتشويش".

وحدد كيم مهمة هامة تتمثل في تعزيز قدرات البلاد الهجومية الاستراتيجية والتكتيكية، فضلًا عن تحسين وتطوير "وضع الاستجابة السريعة"، وفقًا للوكالة الوطنية دون الكشف عن تفاصيل.

كما اطلع على خطة أنظمة الأسلحة للمدمرتين رقم 3 ورقم 4 قيد الإنشاء حاليًا.

وسائل الإعلام الكورية الزعيم الكوري الشمالي تشوي هيون النووي صاروخين كروز

