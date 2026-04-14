وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى جهود خفض التصعيد

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج و "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين ١٣ إبريل، في إطار التشاور المستمر لمناقشة سبل خفض التصعيد العسكرى فى المنطقة.

أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.

وتبادل المسئولان التقديرات بشأن الوضع الاقليمى الراهن بعد انعقاد المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد.

وشدد وزير الخارجية في هذا السياق على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبى، للدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.