أحد أقارب العامل المتوفى بقنا: دخل يطمن على ولاده.. خرج جثة بسبب الصدمة
سابقة خطيرة.. سنغافورة تحذر من تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز
كيفية سداد فاتورة الغاز بالموبيل 2026
أوسكار رويز يكشف كواليس أزمة الحكام الأجانب لمباراة الأهلي والزمالك
البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
المساواة في الميراث أبرزها.. ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور
كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة
شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سابقة خطيرة.. سنغافورة تحذر من تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز

هاجر رزق

شددت سنغافورة على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية تمثل مبدأ قانونيا غير قابل للتفاوض.

وأكد وزير الشؤون الخارجية في سنغافورة فيفيان بالاكريشنان تمسك بلاده بمبدأ حرية الملاحة بوصفها حقا قانونيا لا يجوز التفاوض عليه أو التعامل معه كامتياز، وذلك في سياق ردّه على تساؤلات برلمانية بشأن التعامل مع التوترات المتصاعدة في الخليج وإمكانية التواصل مع إيران لضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وحذر الوزير خلال جلسة برلمانية من أن أي انتهاك لهذا المبدأ قد يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار التجارة العالمية بما في ذلك مضايق استراتيجية في جنوب شرق آسيا.

وأوضح بالاكريشنان أن بلاده تتابع بقلق بالغ التطورات في مضيق هرمز، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تنفيذ حصار بحري على إيران، وما تبعه من تهديدات إيرانية.

وشدد الوزير على التزام بلاده الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في جميع الممرات البحرية العالمية، موضحا أن التراجع عن هذا المبدأ قد يفتح الباب أمام سابقة قانونية خطيرة، إذ يمكن أن يهدد مضايق حيوية أخرى مثل مضيق ملقا ومضيق سنغافورة اللذين يمثلان شريانا أساسيا للتجارة العالمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد دخلت أو تنوي الدخول في مفاوضات مع طهران لتأمين مرور السفن التي ترفع علم سنغافورة أو حتى القبول بترتيبات تتعلق برسوم عبور، أقر بالاكريشنان بأنه تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل اندلاع الحرب، وأنه يتوقع استمرار هذا التواصل في الفترة المقبلة، لكنه شدد في المقابل على أن سنغافورة لا يمكنها من حيث المبدأ التفاوض على ما يعد حقا مكفولا بموجب القانون الدولي.

وبيّن بالاكريشنان أن مثل هذا التوجه قد يفسر على أنه اعتراف ضمني بحق تلك الدول في منح أو منع المرور ما يقوّض المبدأ القانوني الدولي الذي ينص على أن المرور في المضائق حق مكفول بموجب القانون الدولي.

وأشار الوزير إلى أن مضيق هرمز شأنه شأن مضيقي ملقا وسنغافورة، يُصنّف ضمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، حيث يضمن القانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حق المرور العابر للسفن والطائرات دون عوائق أو شروط.

وأضاف أن الدخول في مفاوضات حول المرور الآمن أو رسوم العبور من شأنه أن يقوّض هذا المبدأ، لأنه يفتح الباب للتعامل مع حرية الملاحة باعتبارها امتيازا قابلا للمساومة، وليس حقا ثابتا.

وقدّم وزير الخارجية مقارنة جغرافية لافتة، مشيرا إلى أن أضيق نقطة في مضيق هرمز تبلغ نحو 21 ميلا بحريا في حين أن أضيق نقطة في مضيق سنغافورة تقل عن ميلين بحريين، ما يجعل بلاده أكثر حساسية لأي سابقة قانونية يمكن أن تمس مبدأ حرية العبور في المضائق الدولية. كما لفت إلى أن حجم النفط والتجارة العالمية المارة عبر مضيقي ملقا وسنغافورة يفوق ما يمر عبر هرمز الأمر الذي يضاعف من أهمية الحفاظ على هذا المبدأ.

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

الدواجن

ثروت الزيني: الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن وتمثل 70% من التكلفة

الأضاحي

شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى مع زيادة المعروض وتوقعات بانتعاش السوق

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية.. مها أبو بكر: يجب توفير شرطة أُسرية.. ونطالب برفع سن الحضانة لـ 18 عاما

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

