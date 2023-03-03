نجم عملاق برتقالي يظهر بجوار القمر الآن.. شاهد

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.

النجم بولوكس Pollux

وأوضح تادرس أن النجم بولوكس Pollux هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

النجم بولوكس Pollux

وأشار أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن القمر يقترن مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس يوم 2 مارس وحتى بداية غروبهما في الـ 3:50 فجر يوم 3 مارس .

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أننا شاهدنا امس اقتران عملاق المجموعة الشمسية مع ألمع كواكبها حيث يقترن كوكبا المشتري والزهرة ويمكن مشاهدتهما من الأراضي المصرية من بعد غروب الشمس.

وأوضح المعهد انه علي الرغم من أن أقرب مسافة بينهما تكون عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة إلا أن الفرصة لمشاهدة إقترانهما تظل متاحة بعد غروب الشمس وحتى غروبهما حيث يغرب المشتري عند الساعة 8:12 مساءً وتغرب الزهرة عند الساعة 8:14 مساءً في القاهرة، وعند غروب شمس القاهرة تكون المسافة الفاصلة بينهما حوالي نصف درجة.

وأشار إلي أنه في الحقيقة فإن هذا الإقتران هو اقتران ظاهري للمشاهد من الأرض، وهو لا يحدث فجأة بل تدريجياً فنظراً للسرعة الظاهرية للمشتري على صفحة السماء فإنه يقترب يوماً بعد يوم من الزهرة ليلحق به في الثاني من مارس ثم يبدأ بالابتعاد عنه في الأيام التالية ثم يختفي بداية من التاسع من مارس 2023م وحتى منتصف أبريل 2023م فلا يمكن رؤيته من القاهرة نظراً لشروقه بعد شروق الشمس وغروبه قبل غروبها.