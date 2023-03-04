محمد صلاح فعلها كثيرا.. تعليق مفاجئ من كلوب على لقطة أرنولد

علق يورجن كلوب، المدير الفني لفري ليفربول، على لقطة إهداء ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق، قميصه لطفل صغير، عقب مباراة الفريق الماضية ضد وولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأظهرت عدسات الكاميرات طفل صغير يحتفل بشكل هستيري بعد حصوله على قميص أرنولد، عقب مواجهة وولفرهامبتون الماضية.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد:" إهداء أرنولد قميصه لمشجع صغير؟ ربما أول مرة تلتقط عدسات الكاميرات ألكسندر وهو يفعل هذا الأمر، لكن بالتأكيد فعلها قبل ذلك، لا أتذكر كم عدد المرات التي منح فيها محمد صلاح قميصه لمشجعين، الأمر يعتمد على الحالة المزاجية للاعب".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، غدا الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.