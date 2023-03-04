هل عادت طليقة الفيشاوي لـ عمر كمال؟ صورة كشفت الأمر

نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والقيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة تجمعها بالفنان عمر كمال.

وعلقت ندى الكامل قائلة: “شوفوا شوفت مين بالصدفة”.

وتردد سابقا أن هناك خلافا بين عمر كمال وندى الكامل بعد علاقة الصداقة التي ربطت بينهما خلال الفترة الماضية، وانتشار أقاويل عن مشروع خطوبة بينهما، إلا أن الطرفين لم يؤكدا الخير أو ينفياه.

وفوجئ جمهور سيدة الأعمال ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بنشرها صورة على حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، تجمعها بـ المطرب عمر كمال.

ويبدو أن صورة طليقة الفيشاوي تم طرحها على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفها سريعا، بعد أن شاهدها الكثير من الجمهور.

وظهرت ندى الكامل في الصورة بإطلالة رومانسية جريئة برفقة عمرو كمال وحسن شاكوش وإحدى صديقاتها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وأثارت ندى الكامل، في وقت سابق، حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع عمر كمال، فتارة يؤكد البعض ارتباطهما وتارة أخرى يتم نفيها.

نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.