كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

كشف تقرير صحفي، عن عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ضد نادي الهلال السوداني، بسبب أحداث مباراته ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وبحسب صحيفة "سبورتاق" السودانية، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي قررت معاقبة الهلال بخوض 4 مباريات بدون حضور جماهيري، على ألا يزيد العدد المسموح به للدخول في الأماكن المخصصة للشخصيات المهمة عن 30 شخصا من ضمنهم أعضاء الفريق الضيف.



وأضافت الصحيفة، أن كاف قرر أيضًا توقيع عقوبة مالية قدرها 30 ألف دولار على طبيب الفريق وعامل المعدات، مع إيقاف طبيب الفريق 4 مباريات.

كان النادي الأهلي تقدم مؤخرا بشكوى للكاف ضد نادي الهلال السوداني، بسبب ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات، تمثلت في تواجد مشجعين للهلال في المدرجات رغم إقامة اللقاء بدون جماهير، وغرق غرفة ملابس الفريق بمياه الصرف الصحي، والاعتداء على ثلاثي الفريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعلي لطفي، وتوجيه السباب والشتائم للحارس محمد الشناوي، وعدم توفير الهلال تأمين السلامة للضيف.

ترتبب المجموعة الثانية:

صن داونز: 7 نقاط

الهلال السوداني: 6 نقاط

الأهلي: نقطة ( له مباراة مؤجلة)

القطن الكاميروني: 0 نقاط ( له مباراة مؤجلة)