عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يبحث كيفية استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة في نشر التوعية.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد/ نظر طلب المناقشة عامة المقدم من النائب باهر غازي واكثر من عشرين عضوا، بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح لنشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة بعد غد الأحد الموافق 5 مارس.

كما يستعرض مجلس الشيوخ عدد من تقارير اللجان وهي :

1-  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشؤروعات المتوسطى والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة لمحلية والنقل، عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

- النائب حازم الجندي، بشأن "إطلاق أسطول سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها " .

- النائب محمد علي أبو حجازي ، بشأن " فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارسية التابعة للحكومة بأثاث صنع في دمياط للأثاث " .

2- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

-   النائبة كاميا صبحي بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".

-   النائب اكمل نجاتي بشأن " إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 152 لسنة 2020".

3-تقرير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي ، بشأن " إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ".

4- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ ، بشأن " توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد " .

5- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن " عمل برنامج موحد علي مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون علي دراية بمفهوم القيادة حتي يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل ".

الشيوخ مجلس الشيوخ وزارة الثقافة الثقافة بناء الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

مفاجأة مدوية .. نادٍ صيني يضم صفقة الأهلي الضائعة

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد زكي رستم.. لقب برائد مدرسة الاندماج ودخوله الفن أصاب والدته بالشلل

ليلة النصف من شعبان جبر الله فيها بخاطر النبي.. ماذا نفعل الآن؟

الإسكان: بدء حجز دار وسكن مصر بمشروع القطامية جاردنز

القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي

اذهبي إلى الطبيب فورا.. مشاكل أمراض النساء الشائعة

بتعمل عمليات.. سيدة المطرية تنتحل صفة طبيبة نساء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

ظاهرة فلكية نادرة تحدث في 28 سبتمبر 2024.. ما هي وتأثيرها على الأرض؟

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ