ابنة الفيوم التي غزت الأسواق العالمية.. قصة الحاجة كاملة صاحبة اليد الذهبية

في تقرير عرضه برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أظهر الست كاملة أحمد البالغة من العمر 68 سنة صاحبة اليد الذهبية، والتي تصدرت الأسواق العالمية من قرية الإعلام بالفيوم بمنتجات الخوص.

وعلقت الحاجة كاملة أحمد، أنها تعمل في هذه المهنة منذ 62 سنة، أي عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تعلم مهنة الخوص لأكثر من 8000 سيدة بالقرية .

وأضافت أن الخوص يدخل في صناعة معظم الأدوات المنزلية مثل سرير بيبي وسبت للغسيل وسبت للخبز و الترابيزات وأشياء أخرى كثيرة ؛ مضيفة أن منتجاتها اقتحمت العديد من الأسواق العالمية مثل السعودية والإمارات وبلجيكا ودول أخرى كثيرة.