استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة دون أي تغيير في سعر المعدن الأصفر.

وسجل سعر الجرام عيار 24 أكثر الأعيرة الذهبية قيمة حوالي 2069 جنيها للبيع و 2091 جنيها للشراء.



وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر تداولا نحو 1810 جنيهات للبيع و 1083 جنيها للشراء.



وسجل سعر عيار 18 حوالي 1551 جنيه للبيع و 1569 جنيه للشراء



ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو1207 جنيه للبيع و 1220 جنيه للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء



ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء



وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء



مؤتمر لدعم القطاع



وتبحث شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إقامة معرضين اثنين بكلا من إيطاليا وتركيا، ضمن لفتح أبواب للتواصل مع كبرى وأعرق شركات الذهب والمجوهرات، لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بما يساعد الشركات المحلية على الارتقاء بإنتاجها، ومعرفة أحدث التطورات في التصميمات لضمان استمرار منافستها عالميًا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وفدًا يضم أعضاء الشعبة شاركوا مؤخرا بفعاليات معرض Vicenzaoro بإيطاليا الذي يعد أحد أهم معارض الذهب والمجوهرات حول العالم، نظرا لإقامة بدولة إيطاليا التي تعد المركز الإقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات عالميًا، بالإضافة إلى جذب أكثر 1300 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات للمشاركة بها، وعدد كبير من اللاعبين الكبار في تلك الصناعة ومشترون الذهب والمجوهرات.

منظومة حديثة للدمغة



وأعلنت مصلحة الدمغة والموازين عن اتجاهها لاستخدام منظومة دمغة حديث ومتطورة لدمغ المشغولات الذهبية عن طريق الليزر بدلا من قلم الدمغة المتعارف عليه بهدف منع التلاعب والغش في صناعة الذهب.

وتعمل المصلحة على صون وحماية حقوق المستهلك ضد محاولات التلاعب أو الغش في صناعة الذهب، لافتا إلى أن التحول إلى الدمغة بالليزر سيغلق المجال أمام أي محاولات غش أو التلاعب بنسبة 100%.

وكشفت المصلحة عن وجود أكواد خاصة لدمغ المشغولات الذهبية المدموغة بالليزر، تتم قراءتها عن طريق قارئ الدمغة، بحيث لن يتمكن أي شخص من التعرف على هذه الأكواد، إلا الجهة الرقابية الممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.

كما أن صناع الذهب يدرسون خلال المرحلة الحالية طرح عيارات 9 و14 المنصوص عليها في قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976، حيث أن الدمغة القديمة قبل بداية تطبيق الأسلوب الجديد للدمغ "الدمغ بالليزر" التي تم دمغها داخل المصلحة سواء كانت سبائك أو مشغولات، تكون سارية، ولم يتم إلغاؤها ويتم التعامل معها.

وقامت مصلحة الدمغة والموازين بالتشكيل التجريبي للأسلوب الجديد بالدمغ بالليزر خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن يبدأ التطبيق الرسمي للمنظومة الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.