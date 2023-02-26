سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 26-2-2023

استقر سعر الجرام الواحد من أعيرة الذهب الأشهر انتشارا وهو سعر عيار 21 نحو 1670 جنيه للبيع و 1680 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-2-2023.

وسجل سعر عيار الذهب الأشهر انتشارا هبوطا في أسبوع بمقدار 10 جنيهات منذ أمس في محلات بيع الذهب.

استقرار الذهب

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-2-2023، بعد موجة من التراجع بمتوسط علي أساس أسبوعي 10 جنيهات علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

عيار 24



بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 1909 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء .

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 نحو 1431 جنيه للبيع و 1440 جنيه للشراء .

عيار 14



وبلغ سع عيار 14 نحو 1113 جنيه للبيع و 1120 جنيه للشراء

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13.36 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



ووصل سعر عيار أوقية الذهب نحو 59.36 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.908 مليون جنيه للبيع و 1.92 مليون جنيه للشراء

مؤتمر لدعم القطاع



وتبحث شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إقامة معرضين اثنين بكلا من إيطاليا وتركيا، ضمن لفتح أبواب للتواصل مع كبرى وأعرق شركات الذهب والمجوهرات، لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بما يساعد الشركات المحلية على الارتقاء بإنتاجها، ومعرفة أحدث التطورات في التصميمات لضمان استمرار منافستها عالميًا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وفدًا يضم أعضاء الشعبة شاركوا مؤخرا بفعاليات معرض Vicenzaoro بإيطاليا الذي يعد أحد أهم معارض الذهب والمجوهرات حول العالم، نظرا لإقامة بدولة إيطاليا التي تعد المركز الإقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات عالميًا، بالإضافة إلى جذب أكثر 1300 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات للمشاركة بها، وعدد كبير من اللاعبين الكبار في تلك الصناعة ومشترون الذهب والمجوهرات.

تراجع في البورصات العالمية



وفي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الاسبوع الماضي، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية ليهبط صوب أدني مستوياته خلال شهر ونصف.



وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 1827.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.84% تعادل 15.5 دولار لتصل إلى 1836.25 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.25% إلى 21.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.38% إلى 919.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.15% إلى 1482.78 دولار.

منظومة حديثة للدمغة

وأعلنت مصلحة الدمغة والموازين عن اتجاهها لاستخدام منظومة دمغة حديث ومتطورة لدمغ المشغولات الذهبية عن طريق الليزر بدلا من قلم الدمغة المتعارف عليه بهدف منع التلاعب والغش في صناعة الذهب.

وتعمل المصلحة على صون وحماية حقوق المستهلك ضد محاولات التلاعب أو الغش في صناعة الذهب، لافتا إلى أن التحول إلى الدمغة بالليزر سيغلق المجال أمام أي محاولات غش أو التلاعب بنسبة 100%.

وكشفت المصلحة عن وجود أكواد خاصة لدمغ المشغولات الذهبية المدموغة بالليزر، تتم قراءتها عن طريق قارئ الدمغة، بحيث لن يتمكن أي شخص من التعرف على هذه الأكواد، إلا الجهة الرقابية الممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.

كما أن صناع الذهب يدرسون خلال المرحلة الحالية طرح عيارات 9 و14 المنصوص عليها في قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976، حيث أن الدمغة القديمة قبل بداية تطبيق الأسلوب الجديد للدمغ "الدمغ بالليزر" التي تم دمغها داخل المصلحة سواء كانت سبائك أو مشغولات، تكون سارية، ولم يتم إلغاؤها ويتم التعامل معها.

وقامت مصلحة الدمغة والموازين بالتشكيل التجريبي للأسلوب الجديد بالدمغ بالليزر خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن يبدأ التطبيق الرسمي للمنظومة الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية.