عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 26-2-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الجرام الواحد من أعيرة الذهب الأشهر انتشارا وهو سعر عيار 21  نحو 1670 جنيه للبيع و 1680 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-2-2023.

وسجل سعر عيار الذهب الأشهر انتشارا هبوطا في أسبوع بمقدار 10 جنيهات منذ أمس في محلات بيع الذهب.

الذهب يسجل أقل سعر تسوية في 2023 .. ورابع خسائر أسبوعية على التوالي

انخفاض سعر الذهب عالميا وتراجع العقود الآجلة

استقرار الذهب 

وشهد سعر الذهب في مصر  استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-2-2023، بعد موجة من التراجع بمتوسط علي أساس أسبوعي 10 جنيهات علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

عيار 24


بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 1909 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء .

 

عيار 18


ووصل سعر عيار 18 نحو 1431 جنيه للبيع و 1440 جنيه للشراء .

عيار 14


وبلغ سع عيار 14 نحو 1113 جنيه للبيع و 1120 جنيه للشراء 

الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13.36 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب


ووصل سعر عيار أوقية الذهب نحو 59.36 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.908 مليون جنيه للبيع و 1.92 مليون جنيه للشراء

مؤتمر لدعم القطاع


وتبحث شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات،  إقامة معرضين اثنين بكلا من إيطاليا وتركيا، ضمن لفتح أبواب للتواصل مع كبرى وأعرق شركات الذهب والمجوهرات، لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بما يساعد الشركات المحلية على الارتقاء بإنتاجها، ومعرفة أحدث التطورات في التصميمات لضمان استمرار منافستها عالميًا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وفدًا يضم أعضاء الشعبة شاركوا مؤخرا بفعاليات معرض Vicenzaoro بإيطاليا الذي يعد أحد أهم معارض الذهب والمجوهرات حول العالم، نظرا لإقامة بدولة إيطاليا التي تعد المركز الإقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات عالميًا، بالإضافة إلى جذب أكثر 1300 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات للمشاركة بها، وعدد كبير من اللاعبين الكبار في تلك الصناعة ومشترون الذهب والمجوهرات.

تراجع في البورصات العالمية  


وفي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الاسبوع الماضي، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية ليهبط صوب أدني مستوياته خلال شهر ونصف.


وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 1827.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".


وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.84% تعادل 15.5 دولار لتصل إلى 1836.25 دولار للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.25% إلى 21.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.38% إلى 919.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.15% إلى 1482.78 دولار.

 

منظومة حديثة للدمغة

وأعلنت مصلحة الدمغة والموازين عن اتجاهها لاستخدام منظومة دمغة حديث ومتطورة لدمغ المشغولات الذهبية عن طريق الليزر بدلا من قلم الدمغة المتعارف عليه بهدف منع التلاعب والغش في صناعة الذهب.

وتعمل المصلحة  على  صون وحماية حقوق المستهلك ضد محاولات التلاعب أو الغش في صناعة الذهب، لافتا إلى أن التحول إلى الدمغة بالليزر سيغلق المجال أمام أي محاولات غش أو التلاعب بنسبة 100%.

وكشفت المصلحة عن وجود  أكواد خاصة لدمغ المشغولات الذهبية المدموغة بالليزر، تتم قراءتها عن طريق قارئ الدمغة، بحيث لن يتمكن أي شخص من التعرف على هذه الأكواد، إلا الجهة الرقابية الممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.

كما أن صناع الذهب يدرسون خلال المرحلة الحالية طرح عيارات 9 و14 المنصوص عليها في قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976، حيث أن  الدمغة القديمة قبل بداية تطبيق الأسلوب الجديد للدمغ "الدمغ بالليزر" التي تم دمغها داخل المصلحة سواء كانت سبائك أو مشغولات، تكون سارية، ولم يتم إلغاؤها ويتم التعامل معها.

وقامت مصلحة الدمغة والموازين بالتشكيل التجريبي للأسلوب الجديد بالدمغ بالليزر خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن يبدأ التطبيق الرسمي للمنظومة الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 21 بالمصنعية سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الداوجن اليوم الأحد

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الجمعة 24 - 2 - 2023

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الأحد |مفاجأة فى سعر الكيلو

من أجل زوجته.. تشارلز الثالث يعتزم مخالفة وصية الملكة إليزابيث الراحلة

هو السبب .. رضا عبدالعال يهاجم كولر بسبب مباراة صن داونز

نزلت 15 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم الأحد

لأصحاب المعاشات الاستثنائية.. حقيقة صرف العلاوة الدورية 2023 وموعدها القانوني

زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوماً حاداً على نتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ