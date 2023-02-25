انخفاض سعر الذهب عالميا وتراجع العقود الآجلة

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في عام 2023، وذلك خلال تسوية جلسة مساء أمس الجمعة، فيما تكبدت رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 1.3%.

ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب تسجيل كل من الدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعات منذ بداية فبراير.

ارتفاع مؤشر التضخم

وتسارعت مؤشرات التضخم فجأة في شهر يناير وارتفع إنفاق المستهلك بعد هبوط في نهاية العام الماضي، مما يعزز الضغوط على صناع السياسة النقدية لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة.

كذلك قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يسبتعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6%.

قفز الإنفاق الشخصي بنسبة 1.1%، بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتغير الأسعار، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس 2021، بعد تراجعه في نهاية العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في الإنفاق على السلع والخدمات، شاملة السيارات وخدمات الطعام والإقامة.

بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ" 0.5% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و0.4% في المؤشر الأساسي. وقد توقعوا أيضاً أن يرتفع الإنفاق الشخصي الحقيقي بنسبة 1.1%.