هربت مع عشيقها.. هندي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة |تفاصيل

في حادثة غريبة، هربت امرأة متزوجة مع رجل آخر في الهند، فأراد زوجها الانتقام منها فأقدم على فعلة لا تصدق.

وفقًا لموقع ETV Bharat فإن المرأة التي تُدعى روبي ديفي تم عقد قرانها على رجل يُدعى نيراج في الهند عام 2009. وأنجب الزوجين 4 أطفال.

ومع ذلك، بعد بضع سنوات، اكتشف نيراج أن زوجته كانت على علاقة غرامية مع رجل يدعى موكيش.

وفي فبراير 2022، هربت الزوجة مع عشيقها موكيش، وعندما اكتشف زوجها ذلك، قدم شكوى للشرطة ضد العشيق يتهمه فيها باختطاف زوجته.

انتقام غريب

حيث ادعى نيراج في شكواه، أنه قد تم احتجاز بانشايات في القرية لتسوية الأمر لكن موكيش ظل هارباً منذ ذلك الحين، لذا القرر الزوج الانتقام من العشيق بالزواج من زوجته الأم لطفلين.

ومن المثير للاهتمام، اتضح أن اسم زوجته كان أيضًا روبي، ومن أجل الانتقام، أقام الزوجان حفل زفافهما في فبراير 2023.