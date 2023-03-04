عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هربت مع عشيقها.. هندي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة |تفاصيل

هربت مع عشيقها..
هربت مع عشيقها.. هندي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة

في حادثة غريبة، هربت امرأة متزوجة مع رجل آخر في الهند، فأراد زوجها الانتقام منها فأقدم على فعلة لا تصدق.

وفقًا لموقع ETV Bharat فإن المرأة التي تُدعى روبي ديفي تم عقد قرانها على رجل يُدعى نيراج في الهند عام 2009. وأنجب الزوجين 4 أطفال.

ومع ذلك، بعد بضع سنوات، اكتشف نيراج أن زوجته كانت على علاقة غرامية مع رجل يدعى موكيش.

وفي فبراير 2022، هربت الزوجة مع عشيقها موكيش، وعندما اكتشف زوجها ذلك، قدم شكوى للشرطة ضد العشيق يتهمه فيها باختطاف زوجته.

 

انتقام غريب

حيث ادعى نيراج في شكواه، أنه قد تم احتجاز بانشايات في القرية لتسوية الأمر لكن موكيش ظل هارباً منذ ذلك الحين، لذا القرر الزوج الانتقام من العشيق بالزواج من زوجته الأم لطفلين.

ومن المثير للاهتمام، اتضح أن اسم زوجته كان أيضًا روبي، ومن أجل الانتقام، أقام الزوجان حفل زفافهما في فبراير 2023.

الهند زوجة زوجة عشيقها اخبار المنوعات أخبار الترفيه اختطاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

مباراة الأهلي والقطن الكاميروني مباشر الآن لحظة بلحظة في دوري أبطال أفريقيا

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

موضوعات متعلقة

مبادرة خير.. كيلو اللحم في الأقصر بـ150 جنيها.. إيه الحكاية؟

ظهور وجه امرأة بين الأمواج في إنجلترا.. من هي؟

هيتبروا مني.. مليونير إيطالي يخفي ثروته عن عائلته لسبب صادم

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

العين حق.. وفاة عريس الأقصر فجأة بعد زفافه على تريلا

مش معايا أدفع الإيجار.. هندي يعرض كليته للبيع |شاهد

المصاصات تغطي سيارة معلمة سعودية.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

شوفتوا ؟ | طليقة أحمد الفيشاوي تثير جدلا جديدًا بسبب عمر كمال

الصحة: إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج

رد قوي من مجلس الأمن الروسي على افتتاح شركة ألمانية في أوكرانيا

هربت مع عشيقها.. هندي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة |تفاصيل

فى دقيقتين.. حمدي فتحي يهدر هدفين للأهلي أمام القطن | وتغيير اضطراري

خالد الجندى: أيام الفقر والاحتياج وسام للفخر والكرامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل العسل صحي لمرضى السكر؟.. مفاجأة غير متوقعة

بعد انخفاض سعرها.. 6 معلومات عن الفراخ البرازيلى المجمدة فى التموين

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

مبادرة خير.. كيلو اللحم في الأقصر بـ150 جنيها.. إيه الحكاية؟

فيديو

من زفة على «التريلا» لـ «نعش».. قصة عريس الأقصر المتوفى فجأة |فيديوجراف

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ