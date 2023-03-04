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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صداع وشلل وروائح غريبة.. ارتفاع حالات تسمم الطالبات في 60 مدرسة بإيران|تفاصيل

حالات تسمم للطالبات
حالات تسمم للطالبات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بارتفاع حالات تسمم الطالبات لتشمل 60 مدرسة في إيران.

تعرضت تلميذات في إيران للتسمم في عدة أقاليم في أنحاء البلاد اليوم السبت ، مما أدى إلى دخول العشرات إلى المستشفيات واحتجاجات في العاصمة تندد بذلك وسط مخاوف من احتمال تورط الحكومة.

منذ نوفمبر ، تضررت العشرات من مدارس الفتيات في جميع أنحاء إيران من سلسلة من حالات التسمم التي تركت مئات الفتيات لتشعرن بتوعك.

رفضت السلطات في البداية هذه الوقائع لكنها أقرت مؤخرًا بحجم المشكلة.

تشمل الأعراض التي أبلغت عنها الطالبات الصداع وخفقان القلب والخمول وعدم القدرة على الحركة، وشلل مؤقت. 
وصف البعض أيضًا رائحة روائح غير عادية مثل اليوسفي أو الكلور أو مواد التنظيف.

أفادت وكالات أنباء تابعة للدولة عن حالات تسمم في عدة مقاطعات يوم السبت ، بما في ذلك في فارس وهمدان وأذربيجان الغربية وألبورز.

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية ، أن 27 طالبة من مدرسة للبنات في مدينة كافار بمحافظة فارس نقلت إلى المستشفى بعد تعرضهم لأعراض الغثيان والضعف والدوخة.

وقالت الوكالة إن 30 طالبة أخرى من مدرسة للبنات في أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية نقلوا إلى مراكز طبية بعد تسممهم ، مضيفة أن سبب التسمم غير معروف.

أصدرت مجموعة تاسفير الناشطة قائمة بأكثر من 40 مدرسة للبنات في جميع أنحاء إيران، تغطي أكثر من 20 مدينة وبلدة.

أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين تجمعوا خارج المباني التابعة لوزارة التعليم في البلاد في جزأين على الأقل من طهران.

يوم الجمعة ، وصف الرئيس إبراهيم رئيسي الموجة المستمرة من الهجمات السامة على تلميذات في إيران بأنها "مؤامرة" ، وألقى باللوم فيها على "أعداء" طهران.

ولم يذكر أسماء دول بعينها ، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرًا ما يستخدمون مصطلح "عدو" للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعربت الأمم المتحدة ، وكذلك الحكومتان الأمريكية والألمانية ، عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن التسمم  ودعت إيران إلى التحقيق في هذه الحوادث.

قال مسؤول إيراني إن حالات التسمم قد تكون محاولة لإغلاق مدارس الفتيات في البلاد.

واتهم بعض الإيرانيين ، بمن فيهم معارضون بارزون ، النظام بالمسؤولية عن الهجمات.

توفيت محساء أميني في 16 سبتمبر  بعد أن قبضت عليها شرطة الآداب في طهران بزعم انتهاكها القواعد الصارمة لملابس النساء في البلاد.

أثار مقتلها شهورًا من الاحتجاجات التي سرعان ما تصاعدت إلى دعوات للإطاحة بالحكومة .

انضمت طالبات المدارس في جميع أنحاء إيران إلى الاحتجاجات ، حيث ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تخلع الحجاب وتردد الشعارات المناهضة للحكومة ، بما في ذلك داخل المدرسة.

 

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