إسبانيا تعلن عن قانون يعزز المساواة بين الجنسين في السياسة والأعمال

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم السبت عن قانون للمساواة بين الجنسين يتطلب تمثيلًا أكثر مساواة بين النساء والرجال في السياسة والأعمال وغيرها من مجالات الحياة العامة.

سيطبق قانون التمثيل المتساوي تدابير المساواة بين الجنسين على القوائم الانتخابية ومجالس إدارة الشركات الكبرى ومجالس إدارة الجمعيات المهنية.

جاء إعلان سانشيز خلال اجتماع حاشد للحزب الاشتراكي قبل يوم المرأة العالمي في 8 مارس. وستتم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء قبل طرحه للنقاش في البرلمان.

وقال إن الحكومة 'لم تتخذ خطوة لصالح النسوية فحسب ، بل لصالح المجتمع الإسباني ككل'.

وهي الأحدث في سلسلة إجراءات المساواة التي أعلنتها حكومة الائتلاف اليساري. في ديسمبر / كانون الأول ، أقر المشرعون مشروع قانون حقوق المتحولين جنسياً ، فضلاً عن قانون رائد يغطي الصحة الجنسية والإنجابية ، والذي كان ، لأول مرة بالنسبة لدولة أوروبية ، يقدم إجازة مدفوعة الأجر تمولها الدولة للنساء اللاتي يعانين من فترات مؤلمة.

وقالت سانشيز يوم السبت 'إذا كانوا يمثلون نصف المجتمع ، فإن نصف القوة السياسية والاقتصادية يجب أن تكون نسائية'.

سيطلب قانون التمثيل المتكافئ من النساء أن يشكلن 40٪ من إدارة أي شركة مدرجة تضم أكثر من 250 عاملاً ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون يورو (53 مليون دولار).

في السياسة ، سيطلب القانون من الأحزاب تقديم أعداد متساوية من المرشحين من الذكور والإناث أثناء الانتخابات ، بهدف زيادة التكافؤ بين الجنسين في البرلمان. في الوقت الحالي ، تشكل النساء 44٪ من الكونجرس و 39٪ في مجلس الشيوخ.

كما سيتطلب من الرابطات المهنية أن يكون لديها ما لا يقل عن 40٪ من النساء في مجالس إدارتها ، بالإضافة إلى هيئات المحلفين لأي جوائز تمول من المال العام.

