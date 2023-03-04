عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تعلن عن قانون يعزز المساواة بين الجنسين في السياسة والأعمال

سانشيز
سانشيز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم السبت عن قانون للمساواة بين الجنسين يتطلب تمثيلًا أكثر مساواة بين النساء والرجال في السياسة والأعمال وغيرها من مجالات الحياة العامة.

سيطبق قانون التمثيل المتساوي تدابير المساواة بين الجنسين على القوائم الانتخابية ومجالس إدارة الشركات الكبرى ومجالس إدارة الجمعيات المهنية.

جاء إعلان سانشيز خلال اجتماع حاشد للحزب الاشتراكي قبل يوم المرأة العالمي في 8 مارس. وستتم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء قبل طرحه للنقاش في البرلمان.

وقال إن الحكومة 'لم تتخذ خطوة لصالح النسوية فحسب ، بل لصالح المجتمع الإسباني ككل'.

وهي الأحدث في سلسلة إجراءات المساواة التي أعلنتها حكومة الائتلاف اليساري. في ديسمبر / كانون الأول ، أقر المشرعون مشروع قانون حقوق المتحولين جنسياً ، فضلاً عن قانون رائد يغطي الصحة الجنسية والإنجابية ، والذي كان ، لأول مرة بالنسبة لدولة أوروبية ، يقدم إجازة مدفوعة الأجر تمولها الدولة للنساء اللاتي يعانين من فترات مؤلمة.

وقالت سانشيز يوم السبت 'إذا كانوا يمثلون نصف المجتمع ، فإن نصف القوة السياسية والاقتصادية يجب أن تكون نسائية'.

سيطلب قانون التمثيل المتكافئ من النساء أن يشكلن 40٪ من إدارة أي شركة مدرجة تضم أكثر من 250 عاملاً ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون يورو (53 مليون دولار).

في السياسة ، سيطلب القانون من الأحزاب تقديم أعداد متساوية من المرشحين من الذكور والإناث أثناء الانتخابات ، بهدف زيادة التكافؤ بين الجنسين في البرلمان. في الوقت الحالي ، تشكل النساء 44٪ من الكونجرس و 39٪ في مجلس الشيوخ.

كما سيتطلب من الرابطات المهنية أن يكون لديها ما لا يقل عن 40٪ من النساء في مجالس إدارتها ، بالإضافة إلى هيئات المحلفين لأي جوائز تمول من المال العام.
 

البرلمان مجلس الوزراء مجلس الشيوخ اجتماع مجلس الوزراء الكونجرس مشروع قانون المساواة بين الجنسين رئيس الوزراء الاسباني مليون يورو القوائم الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

مباراة الأهلي والقطن الكاميروني مباشر الآن لحظة بلحظة في دوري أبطال أفريقيا

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

مفاجأة مدوية .. نادٍ صيني يضم صفقة الأهلي الضائعة

موضوعات متعلقة

الظلام يجتاح كينيا بسبب انقطاع الكهرباء

سفير روسيا بالصين : تعاون عسكري مع بكين لمواجهة تهديدات الناتو بآسيا

34 مليون يورو .. تعهّد من رئيس فرنسا بشأن شرق الكونغو

كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتدمير الأنظمة الدولية للحد من التسلح

تراجع البيتكوين والعملات المشفرة بعد يوم واحد من أزمة «سيلفرجيت كابيتال»

الاتحاد الأوروبي يخصص 47 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في شمال كيفو بالكونغو

اليونان تنهي أعمال البحث والإنقاذ في موقع تحطم قطار لاريسا

ألمانيا تجمد أصولا بـ5.25 مليار يورو مملوكة لرجال من الصفوة في روسيا

ترشيحاتنا

القادم أفضل .. أول تعليق من شوبير بعد ثلاثية الأهلي في القطن الكاميروني

القطن الكاميروني مجاش.. أحمد موسى : الأهلي كان ممكن يعمل سكور تاريخي

اجتماع مرتقب لـ القومي للأجور لبحث زيادة جديدة لـ مرتبات القطاع الخاص

اعرف مركزه.. الأهلي يطارد الهلال وصنداونز في ترتيب دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النائب العام في واقعة تطبيق Hogg pool الإلكتروني

أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مهلبية الكراميل

استعدادا لرمضان.. طريقة تفريز عصير البرتقال مع الجزر

إتيكيت التعامل بين الأولاد والبنات داخل أسوار الجامعات | خبيرة توضح

تصيبك بالتشنجات.. ماذا يحدث لجسمك إذا أهملت شرب الماء؟

فيديو

لماذا اعتذر لها ؟ قصة رسالة مدرس لزوجته بخط يده ورحل بعد ساعات

من زفة على «التريلا» لـ «نعش».. قصة عريس الأقصر المتوفى فجأة |فيديوجراف

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ