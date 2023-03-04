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رئيس التحرير
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رياضة

فضل الله : 21 مجالا لنقل المعارض والمؤتمرات الرياضية إلى الحداثة والعالمية

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي عن 21 مجالا من أجل نقل المعارض والمؤتمرات الرياضية إلى الحداثة والعالمية.

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  المعارض والمؤتمرات الرياضية .. واحد وعشرون مجالاً وموضوعاً ،،، لكى نستطيع أن نصف المعارض والمؤتمرات الرياضية بالحداثة ( والعالمية ) والقدرة على استشراف الآفاق ( المستقبلية ) ،،

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وفند الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي 21 مجالا من أجل نقل المعارض والمؤتمرات الرياضية إلى الحداثة والعالمية والتى جاءت على النحو التالي: 

 

(١) - المجالات المستقبلية لاستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرياضية.

(٢) - النظم الحديثة لرقمنة المؤسسات الرياضية .

(٣) - مكونات بناء وتجهيز المنشآت والملاعب الرياضية الذكية.

(٤) - مجالات استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد فى القطاعات الرياضية .

(٥) - نظم ممارسة الالعاب الرياضية فى ظل الواقع المعزز والواقع الافتراضي .

(٦) - النظم الذكية فى إدارة اندية المستقبل وسمات تلك الأندية .

(٧) - استخدامات العملات الرقمية فى المجالات الرياضية "البلوك تشين ، البيتكوين "

(٨) - المدن الرياضية الخضراء ومكوناتها.

(٩) - رياضات المستقبل ونظم إدارتها. وممارستها .

(١٠) - التحديات المستقبلية بين الرياضات الحركية والرياضات الافتراضية .

(١١) - نظم تأسيس منصات الاستثمار الرياضي الرقمي وتطبيقاتها ومجالاتها .

(١٢) - الأنظمة الذكية للخدمات الرقمية المقدمة من الاتحادات والأندية الرياضية ،
والمؤسسات الرياضية الحكومية والأهلية .

(١٣) - نظم الأرشفة الرقمية الرياضية.

(١٤) - أنظمة وأجهزة الذكاء الاصطناعي ذات العلاقة بانتقاء المواهب الرياضية والاكتشاف المبكر للإصابات الرياضية.

(١٥) - الأنظمة والاجهزة الذكية فى تحليل المركبات البدنية وتحليل الأداءات الفنية.

(١٦) - الملابس الرياضية الذكية ذات الصلة بمؤشرات القياسات الفسيولوجية.

(١٧) - أجهزة تحليل المسارات العصبية الذكية لتحديد القدرات البدنية والمهارية " على سبيل المثال تحديد أفضل اللاعبين اداءاً لركلات الجزاء في كرة القدم ".

(١٨) - نظم تأسيس المنصات الرقمية ذات العلاقة بالنزاهة وآليات الإبلاغ فى الرياضة.

(١٩) - النظم الحديثة للتحليلات المالية وتطبيقات الروافع الاقتصادية فى الاستثمارات الرياضية .

(٢٠) - مستقبل هيكلة المنظمات والاتحادات والأندية الرياضية وآليات التحول الاستثمارى المطلق والتطبيقات القانونية ذات العلاقة .

(٢١) - مستقبل الأحكام والنصوص القانونية فى الأنظمة والقواعد الدولية

فضل الله المؤتمرات الرياضية أنظمة الذكاء الاصطناعي الملاعب الرياضية اندية المستقبل المدن الرياضية الخضراء

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