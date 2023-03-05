حبس شخص لحيازته 3.5 كيلو حشيش بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام و مبلغ مالى وهاتف محمول بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام و مبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائة والسيارة لتسهيل تحركاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.