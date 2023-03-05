صعود فريق أوائل الطلبة بالداخلة للدور قبل النهائي في تصفيات الجمهورية

هنّأ سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية التعليم بالوادى الجديد، فريق أوائل الطلبة بمدرسة موط الثانوية للبنات بالداخلة، وذلك للصعود للمربع الذهبى بمسابقة أوائل الطلبة، والتى تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وتتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وإعلاء من قيمة التنافس الشريف بالمجالات العلمية والثقافية بين الطلاب .

وكان قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة دوري المكاتب التنفيذية للعام الدراسي 2022 _ 2023م، حيث حصدت مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالمسابقة عن مرحلة التعليم الثانوى، ووجه مدير التعليم بالمحافظة التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية و مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بهذا المركز، مثنيا على جهود توجيه عام التربية الإجتماعية فى تنفيذ المسابقة والتمثيل المشرف للمحافظة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل شهد وكيل تعليم المحافظة، حفل تكريم اوائل الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة الخارجة الثانوية بنين، وهنأ اوائل الصفين الأول والثانى الثانوى للجد والاجتهاد فى سبيل تحقيق النجاح والتفوق وتحقيق أفضل المراكز على مستوى المدرسة، متمنيا لهم مزيدًا من التفوق الدراسى فى السنوات القادمة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المستقبلية .