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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حر الصيف في الشتاء وضعف الإنترنت.. توهجات قوية من الشمس تجاه الأرض

توهج الشمس
توهج الشمس

التقط مرصد الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا لقطات للتوهجات الشمسية القوية التي اندلعت بعد ظهر أمس.

ووفقا لموقع “سبيس دوت كوم”، انطلق من الشمس توهج قوي للغاية من الفئة X بعد ظهر يوم الجمعة 3 مارس، والتقطت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا لقطات لهذا الحدث وتوثيقه.

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فيما اندلع التوهج الشمسي - وهو انفجار شديد من الإشعاع عالي الطاقة - يوم الجمعة الساعة 12:52 مساءً، وقال مسؤولو ناسا إنه تم تسجيله على أنه توهج X2.1، مما يعني أنه كان قويا للغاية.

توهج قوي من الشمس

ويصنف علماء الطاقة الشمسية التوهجات القوية إلى ثلاث فئات ، حيث تكون C هي الأضعف ، و M تكون متوسطة القوة و X هي الأقوى.

وتظهر قوة توهج يوم الجمعة بشكل كامل في لقطات وثقها مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) التابع لناسا والذي يدرس الشمس بالتفصيل منذ عام 2010.

وتسبب الإشعاع من التوهج، الذي اندلع من بقعة شمسية تسمى (AR 3234) ، في تعتيم الراديو على الموجات القصيرة فوق أمريكا الشمالية والجنوبية.

تأثير توهج الشمس على الأرض

وعلق موقع “سبيس ويزر”: "ربما لاحظ الطيارون ومشغلو راديو هام فقدان الإشارة وتأثيرات انتشار غير عادية أخرى عند ترددات أقل من 30 ميجاهرتز لمدة تصل إلى ساعة بعد التوهج".

غالبًا ما تكون التوهجات القوية مصحوبة بانبعاثات إكليلية (CMEs) ، والتي ترسل غيومًا ضخمة من البلازما الشمسية إلى الفضاء بسرعة ملايين الأميال في الساعة. 

يمكن أن تولد هذه الغيوم عواصف مغنطيسية أرضية هنا على الأرض ، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على شبكات الطاقة والمركبات الفضائية التي تدور حول كوكبنا، بالإضافة إلى زيادة الشفق في الكوكب.

الطاقة الطاقة الشمسية وكالة ناسا مركبة فضائية

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