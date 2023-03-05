تبدأ بـ 70 ألف درهم.. 5 سيارات جديدة للشراء من الإمارات| صور

يضم السوق الإماراتي باقة من أقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات موديلات 2023، وتأتي بالعديد من التحديثات والتقنيات الرائدة مقارنة بالأجيال السابقة.

نيسان كيكس موديل 2023

نيسان كيكس موديل 2023

تعتمد السيارة نيسان كيكس موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 118 حصان، وعزم اقصى للدوران 149 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي ، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 73,000 درهم

الفئة الثانية بسعر 78,000 درهم

الفئة الثانية بسعر 84,500 درهم

الفئة الرابعة بسعر 87,500 درهم

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كم/س.

كما تتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في الإمارات:

2023 الفئة الأولى بسعر 96,000 درهم

الفئة الثانية بسعر 110,000 درهم

الفئة الثالثة بسعر 120,000 درهم

الفئة الرابعة بسعر 130,000 درهم

تويوتا راش موديل 2023

تويوتا راش موديل 2023

تعمل السيارة تويوتا راش موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الامامي رباعي النقلات، مدعوم بموتور 1500 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 13 ثانية.

أسعار تويوتا راش موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 69,900 درهم

الفئة الثانية بسعر 74,900 درهم

سوزوكي جمني موديل 2023

سوزوكي جمني موديل 2023

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 101 حصان، وعزم اقصى للدوران 130 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الرباعي، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 15.5 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 73,000 درهم

الفئة الثانية بسعر 78,000 درهم

هيونداي كريتا موديل 2023

هيونداي كريتا موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 115 حصان، وعزم اقصى للدوران 144 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الأمامي، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2023

يبلغ سعرها 75,900 درهم