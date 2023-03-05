إلحق اشتريها من برا.. خصم 70% على قيمة وديعة فيات تيبو

تعتبر السيارة فيات تيبو أحد أشهر إصدارات السيدان في السوق المصرية كما تقدم بإصدار هاتشباك، وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق الذي يحمل الطابع الرياضي، وتعتبر ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث تم تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70%.

فيات تيبو موديل 2023

أجرى مجلس النواب المصري عدة تعديلات جديدة على قانون استيراد السيارات من الخارج، تمثلت أبرزها في تخفيض قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة 70% ، بالإضافة لتمديد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، كما تم إلغاء حظر البيع عليها.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فيات تيبو موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي بايون بعد نخفيضها 70% "الفئة الأساسية"

فيات تيبو موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,034 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,034 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,046 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,046 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,480 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,480 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,871 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 4,871 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,212 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 5,212 دولار.

فيات تيبو موديل 2023

مواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2023

حصلت السيارة فيات تيبو موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى متوسط استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يمكن للسيارة فيات تيبو موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تصل لـ 195 كم/ساعة، بينما تتسارع من وضع السكون حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي.