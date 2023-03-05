كيف نجح الرئيس في إعادة علاقات مصر المتميزة مع القارة الإفريقية؟.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن على مدار عقود سابقة كان هناك فتور في العلاقات المصرية الأفريقية على الرغم من العلاقات الجيدة خلال فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن مصر كانت تمثل القوى الناعمة الكبيرة لأفريقيا ولكن شهدت فتورا بعد تلك الفترة، حتى جاء الرئيس السيسي وأعاد تلك العلاقات المتميزة مع القارة الأفريقية.

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن الدائرة الآسيوية أعيد اكتشافها أيضا بعهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن مصر نجحت في التواصل مع عدد كبير من الدول الآسيوية.

عودة دورها الريادي والاقتصادى

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن ما جرى من تهنئة الرئيس السيسي للرئيس النيجيري يدل على أن مصر ترغب بعودة دورها الريادي والاقتصادى والأمنى مع القارة الافريقية.