الخدمات البيطرية:"جنون البقر" في البرازيل غير مقلق وتعليق الاستيراد مؤقتا "مطروح"

جنون البقر هذا المرض بعد أن اختفى من العالم عاد ليضرب دولة البرازيل من جديد، والخوف منه ليس فى أنه يصيب البقر فقط بل أنه يمتد لينتقل إلي الانسان، وتعد البرازيل من أكبر الدول التى تصدر لحوم وعجول إلي العديد من الدول .

ظهور حالات جنون البقر

وعلق اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، على ظهور حالات مرض جنون البقر على بعض الأبقار في البرازيل.

وقال إيهاب صابر خلال تصريحات له ، إن أعراض العصبية الشبيهة بجنون البقر قد ظهرت في الأبقار كبيرة السن التي تتخطى 9 سنوات وهذ يعتبر تغير فسيولوجي طبيعي لا قلق منه ".



وتابع إيهاب صابر: "لا داعي للقلق من ظهور حالات جنون بقر في البرازيل ويتم تشكيل لجنة علمية منعقدة لمتابعة حالات الإصابة بجنون الأبقار في العالم".



وأشار إلى أنه "اليوم سوف تنعقد اللجنة العلمية لاتخاذ قرار لحفظ وحماية صحة المصريين وتأمين الواردات من اللحوم المستوردة".



وأكمل: "منذ 4 سنوات حدثت حالات جنون بقر في البرازيل وتم تعليق الاستيراد من الولاية التي ظهر بها جنون البقر آنذاك".



تعليق استيراد اللحوم



ولفت إيهاب صابر: "هناك احتمال كبير لتعليق استيراد اللحوم من البرازيل لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من تحاليل جنون الأبقار التي يتم إجراؤها في البرازيل على الأبقار".

وأكمل إيهاب صابر: "لا توجد أزمة في اللحوم في مصر، وغذا سيتم اتخاذ الإجراء السليم المناسب في هذا الشأن".



وخلال التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عنه:

- تم اكتشاف مرض جنون البقر لأول مرة في المملكة المتحدة في الثمانينيات.

- يصيب الجهاز العصبي المركزي عند البقر.

- تعاني الماشية المصابة بمرض جنون البقر من تنكس تدريجي للجهاز العصبي.

- دماغ البقر المصاب بهذا المرض تصبح أشبه بالإسفنجة مليئة بالثقوب والفجوات الدقيقة.

- تموت الماشية المصابة ولا يوجد حاليًا العلاج الوقائي ، بما في ذلك اللقاح.

- يتسبب هذا المرض في تغييرات سلوكية وحركات لا إرادية وتهيجات للبقر

- يصيب الأبقار البالغة التي تصل الي 5 سنوات فيما أكثر.

- تستورد مصر 22 % فقط من احتياجاتها من اللحوم من البرازيل.

- مرض جنون البقر ينتقل للإنسان في حال تناول الشخص لحم من الأبقار المصابة بالمرض.

- يتسبب مرض جنون البقر فى وفاة البشر.