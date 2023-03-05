لا يفوتك| "جنون البقر" يوقف استيراد “البرازيلي”.. و6 زيادات في الأجور بنسبة 191% وبشرى للقطاع الخاص

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني .. تعليق قوي من أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على منافسه القطن الكاميروني بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، موضحا أنها بداية إيجابية وهذا الماتش كان ممكن يخلص 5 أو 6 أو 7 للأهلي.



جنون البقر |الزراعة : اجتماع مهم غدًا لبحث تعليق استيراد اللحوم من البرازيل

علق اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، على ظهور حالات مرض جنون البقر على بعض الأبقار في البرازيل .



بنسبة 191%.. القومي للأجور: 6 زيادات للحد الأدنى في عهد السيسي خلال 8 سنوات

قال الدكتور عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يهتم بـ احتياجات العامل المصري ومتطلباتهم، مشيرا الى أن حدث 6 زيادات للحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة في عهد الرئيس السيسي خلال 8 سنوات فقط.



9 درجات.. الأرصاد توضح حالة الطقس هذا الأسبوع | فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس.



تحرك القومي للأجور .. مفاجأة سارة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرارات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



مستريح إلكتروني | خبير أمني : تطبيق هوج بول مجرّم في مصر

علق اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على حوادث النصب الإلكتروني، والتي ظهرت مؤخرا في عمليات النصب عبر منصة وتطبيق هوج بول.



إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حوادث النصب الإلكتروني، والتي ظهرت مؤخرا في عمليات النصب عبر منصة هوج بول.



فيه ناس ماتت .. أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب

علق الإعلامي أحمد موسى، على حوادث النصب الإلكتروني، والتي ظهرت مؤخرا في عمليات النصب عبر منصة هوج بول.



اجتماع مرتقب لـ القومي للأجور لبحث زيادة جديدة لـ مرتبات القطاع الخاص

تحدث المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومي للأجور عن موقف العاملين بالقطاع الخاص بعد الزيادة التي أقرتها الدولة للعاملين فى القطاع الحكومى.



البسوا كمامات .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



بشرى تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا ويستفيد منها 11 مليون مواطن

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف الزيادة لأصحاب المعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه من المقرر أن يستفيد من قرار الرئيس السيسي كل من يتقاضى معاشا من الهيئة.

«الكرتونة بقت بكام؟».. تراجع في أسعار البيض اليوم| تفاصيل

عرضت “العربية مصر”، فيديو يكشف عن تراجعا كبيرا في أسعار البيض اليوم.



الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% يتم صرفها أول أبريل المقبل .



عزة مصطفى عن هوج بول: حوادث النصب تطورت بشكل ملحوظ مع تقدم التكنولوجيا

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على حوادث النصب الإلكتروني، والتي ظهرت مؤخرا في عمليات النصب عبر منصة هوج بول.

