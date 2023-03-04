اجتماع مرتقب لـ القومي للأجور لبحث زيادة جديدة لـ مرتبات القطاع الخاص

تحدث المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومي للأجور عن موقف العاملين بالقطاع الخاص بعد الزيادة التي أقرتها الدولة للعاملين فى القطاع الحكومى.

وأوضح السقطى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن آخر اتفاق حدث مع القطاع الخاص،هو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريا.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أن نظرا للتضخم الذي حدث فأنه سيتم الاجتماع قريبا، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى.

2700

وأضاف المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومي للأجور ، حتى الأن لم يصدر قرار رسمى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.

وبشأن موعد الاجتماع قال علاء السقطى، سيكون آخر شهر رمضان على أقصى تقدير، معقبا:" أنا كممثل للقطاع الخاص هناك إمكانية لزيادة الحد الأدنى اكثر من 2700 وانا شاء الله سيتم زيادته لكن الرقم ليس محدد سيتحمله صاحب العمل ".