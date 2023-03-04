الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% يتم صرفها أول أبريل المقبل .

وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من زيادة المعاشات ".

وأضاف جمال عوض :" التكلفة السنوية للزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي 55 مليار جنيه "، مضيفا:" الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها والحد الأقصى للزيادة 1635 جنيها".

وتابع جمال عوض :" في العام الحالي سيتم زيادة المعاشات في أول أبريل المقبل "، مضيفا:" الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري ويسانده من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وأكمل جمال عوض :" يتم صرف الزيادة مع معاش أبريل الذي يتم صرفه أول الشهر "، مضيفا:" لو المعاش 3000 جنيه تكون الزيادة 450 جنيه وهكذا ".