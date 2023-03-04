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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

أموال
أموال

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الرئيس السيسي وجه  بزيادة المعاشات بنسبة 15% يتم صرفها أول أبريل المقبل .

 

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وقال  جمال عوض  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من زيادة المعاشات ".

 

وأضاف جمال عوض :"  التكلفة السنوية للزيادة  التي أعلن عنها الرئيس السيسي 55 مليار جنيه "، مضيفا:" الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها والحد الأقصى  للزيادة 1635 جنيها".

 

وتابع جمال عوض :"  في العام الحالي سيتم زيادة المعاشات في أول أبريل المقبل "، مضيفا:" الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري ويسانده من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ".

 

وأكمل جمال عوض :"  يتم صرف الزيادة مع معاش أبريل الذي يتم صرفه أول الشهر "، مضيفا:"  لو المعاش 3000 جنيه تكون الزيادة 450 جنيه وهكذا ".

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