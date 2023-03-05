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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي ، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 16923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2928 نقطة.

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 20077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 6987 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3069 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4550 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية مشتريات المستثمرين مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

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