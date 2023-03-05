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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الفخرانى يقترح إقامة ندوات بين الفنانين والجماهير بقصور الثقافة عقب عرض المسلسلات

عضو مجلس الشيوخ،
عضو مجلس الشيوخ، الفنان يحيى الفخراني

اقترح عضو مجلس الشيوخ، الفنان يحيى الفخراني ، إقامة ندوات ولقاءات بين الفنانين والجماهير في قصور الثقافة عقب عرض المسلسلات الناجحة المؤثرة في الجمهور. 

وقال الفخراني خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم "إن من يوم بدء انتشار التليفزيون أثر على المسرح عمومًا، المواصلات لم تكن سهلة"، مشيرًا إلى وجود عدة عوامل أثرت على المسرح. 

وأضاف: "أقترح استغلال التأثير بشكل إيجابي، اتجاه الناس للتليفزيون بالشكل القوي، أستغل علاقة المسرح بالتليفزيون، مسلسل ناجح أنظم رحلات لأبطال المسلسل يجوبوا القصور الثقافية"، وتابع "لما تتعمل دراما، المناقشة عليها هي الثقافة، نناقش العيوب المميزات الأفكار ". 

ولفت الفخراني، إلى أن في فترة وجود وزارة الإعلام والثقافة "كانوا يكملوا بعض والحكاية كانت أسهل بكثير"، وشدد على اهمية التفاعل مع الأفكار التي تطرحها المسلسلات  ومناقشتها.

من جهته عقب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "أضم صوتي لصوتك بتعديل بسيط ماذا لو تم التوافق على أقطاب المسرح إنهم ينزلوا للناس في المحافظات ولو بزيارات، ولن يتوفر هذا إلا من خلال قصور الثقافة ويتم دعوة فنانين كبار زي سعادتك ييجي بلد  في الصعيد وغيره ويحضر ملتقى ومناقشة".

وأضاف: "أعلم يقينًا زيارة الفنانين الكبار غير متوافرة حتى الآن في صعيد مصر"، مشيرًا إلى أن "في التاريخ القديم كيف كان الريحاني ينزل أعماق الريف المصري".

وعقب الفخراني: "كان موجود أنا وعادل إمام نزلنا"، مشيرًا إلى عرض الفنان عادل إمام أحد مسرحياته في أسيوط.

واستطرد : "رحت المنيا اتضرب نار عليا أيامها"، وأضاف الفخراني: "أي فنان كبير أو صغير متمسك بالعمل وعايز يتناقش فيه فرصة أي مسلسل يتعمل فرصة إن الفريق يروح ويتنقل في أكثر من بلد".

الفنانين قصور الثقافة الفنان يحيى الفخراني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المسرح

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