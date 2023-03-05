عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد بين أرمينيا وأذربيجان ومقتل جنود من البلدين

تصعيد جديد بين أرمينيا
تصعيد جديد بين أرمينيا وأذربيجان ومقتل جنود من البلدين

أفادت وسائل إعلام أرمينية، بمقتل 3 جنود في اشتباك مع قوات أذربيجانية في اقليم ناغورنو كاراباخ.

وأكدت أذربيجان وقوع خسائر بشرية من جيشها في اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورنو كاراباخ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وقالت الدفاع الأذربيجانية إنه "تم تلقي معلومات حول نقل المعدات العسكرية والذخيرة والأفراد من أرمينيا باستخدام طريق بري إلى أذربيجان حيث تتمركز وحدة حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت".

وأضافت "وفقًا للمعلومات الواردة ومن أجل التحقق، حاولت وحدات الجيش الأذربيجاني إيقاف وفحص المركبات المشبوهة وفي ذلك الوقت أطلقت أرمينيا طلقات نارية، ونتيجة لتبادل إطلاق النار، وقعت إصابات في كلا الجانبين".

وفي 18 فبراير الماضي، عقدت أرمينيا وأذربيجان محادثات مع الولايات المتحدة في ميونيخ، في أول اجتماع بين زعماء دول جنوب القوقاز منذ أكتوبر وسط تصاعد التوترات بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وناغورنو كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان ، لكن سكانها البالغ عددهم 120 ألفًا هم في الغالب من الأرمن العرقيين وقد انفصلت عن باكو في الحرب الأولى في أوائل التسعينيات.

اذربيجان أرمينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

تعليق ناري من شوبير على عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

أرمينيا تعلن عن انتهاء وضع اتفاقية السلام مع أذربيجان

طائرتان ومستشفى ميداني.. مساعدات عاجلة من أذربيجان إلى تركيا

ترشيحاتنا

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.. اعرف رأي الفقهاء

بسبب وجبة مكرونة.. إصابة أم وأطفالها الثلاثة بإشتباه تسمم في الشرقية

ثنائي هجوم الأهلي يفاجئان كولر في تدريبات اليوم بالتتش

انتهاك صارخ لسيادتنا.. تعليق سوريا على زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية

ضراير دراما رمضان.. محمد رمضان حيران بين أربعة نساء والكبير يصدم مربوحة

رئيس الشيوخ يُحيل طلب مناقشة عامة حول تفعيل دور قصور الثقافة للجان المختصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة للفنان أحمد السعدنى وحسين فهمى من سره الباتع

نانسي عجرم بفستان مثير خلال جولتها الغنائية بأمريكا.. سعره خرافي

حسين الجسمي يحيي ثلاث ليال غنائية بدار الأوبرا بسلطنة عمان

أبرزها الفلفل.. أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

حر وتراب وعواصف.. ذروة التقلبات الجوية اليوم

استعانت بقاتل مأجور.. أنجلينا جولي تفجر تصريحات صادمة

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ