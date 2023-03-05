تصعيد جديد بين أرمينيا وأذربيجان ومقتل جنود من البلدين

أفادت وسائل إعلام أرمينية، بمقتل 3 جنود في اشتباك مع قوات أذربيجانية في اقليم ناغورنو كاراباخ.

وأكدت أذربيجان وقوع خسائر بشرية من جيشها في اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورنو كاراباخ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وقالت الدفاع الأذربيجانية إنه "تم تلقي معلومات حول نقل المعدات العسكرية والذخيرة والأفراد من أرمينيا باستخدام طريق بري إلى أذربيجان حيث تتمركز وحدة حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت".

وأضافت "وفقًا للمعلومات الواردة ومن أجل التحقق، حاولت وحدات الجيش الأذربيجاني إيقاف وفحص المركبات المشبوهة وفي ذلك الوقت أطلقت أرمينيا طلقات نارية، ونتيجة لتبادل إطلاق النار، وقعت إصابات في كلا الجانبين".

وفي 18 فبراير الماضي، عقدت أرمينيا وأذربيجان محادثات مع الولايات المتحدة في ميونيخ، في أول اجتماع بين زعماء دول جنوب القوقاز منذ أكتوبر وسط تصاعد التوترات بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وناغورنو كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان ، لكن سكانها البالغ عددهم 120 ألفًا هم في الغالب من الأرمن العرقيين وقد انفصلت عن باكو في الحرب الأولى في أوائل التسعينيات.