قوافل الأحوال المدنية تجوب المحافظات .. استخراج 23 ألف مصدر و16274 بطاقة رقم قومي للمواطنين .. وتوجيه مأموريات لكبار السن بمنازلهم

استمرار عمل قوافل الأحوال المدنية لاستخراج المصدرات للمواطنين

مأموريات كبار السن تتوجه إليهم عقب تلقى الاتصالات من المواطنين

استخراج 301 بطاقة رقم قومى لكبار السن بمنازلهم

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – أسيوط - الإسماعيلية).

أسفرت تلك القوافل عن استخراج (16274) بطاقة رقم قومي ، و(23955) مصدراً مميكنا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها اعتبارا من يوم 4/3/2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل (301) بطاقة رقم قومى و (123) مصدراً مميكناً. كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ (11) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ (460) مواطنا ومواطنة.

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة (القليوبية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (463) مواطنة .

بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع .. حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (369) من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.