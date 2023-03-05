مسلسل رمضان كريم 2 على هذه القناة

تعاقدت مجموعة قنوات النهار الفضائية علي حق عرض مسلسل رمضان كريم في جزءه الثاني ، وذلك خلال شهر رمضان القادم .

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم بطولة كل من، سيد رجب، صبري فواز، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سلوي خطاب، سلوي محمد علي، محمد لطفي وويزو .

وتظهر سلوي خطاب ضمن أحداث العمل في دور صاحبة مقهي داخل الحارة التي تدور بداخلها أحداث العمل في الجزئين.

وتأتي الشخصية التي تلعبها الفنانة سلوي خطاب ضمن الأحداث كخط درامي بديل للشخصية التي كان يلعبها الفنان محمد محمود، حيث كان يجسد ضمن أحداث الجزء الأول دور صاحب مقهي في الحارة قبل أن يعتذر عن الاستمرار ضمن فريق عمل الجزء الثاني.



تغيرات فى سيناريو المسلسل بسبب حالات الوفاة



ويشهد الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، التى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.

نجوم خارج الجزء الثاني من المسلسل



وعلم “صدى البلد” أن مسلسل “رمضان كريم” في جزئه الثاني شهد اعتذار ريهام عبد الغفور وروبي عن عدم استكماله، ووجد المؤلف حلا دراميا لغيابهما عن الأحداث.