السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تحذيرات بشأن حالة الطقس.

واشار المركز إلى أن المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية وحائل ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن حالة الطقس في حفر الباطن، ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

واشار إلي أن حالة الطقس في الحدود الشمالية التي تشمل العويقيلة، رفحاء، عرعر، ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، إن حالة الطقس في منطقة حائل، الشنان، بقعاء، سميراء ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض.