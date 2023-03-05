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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد رد فعل روبي فاولر بعد تحطيم محمد صلاح رقمه التاريخي

صلاح وفاولر
صلاح وفاولر

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول صناعة التاريخ في إنجلترا، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي اليوم، ليصبح الهداف التاريخي للريدز بـ 129.


وحرص روبي فايلى على تهنئة صلاح عبر حسابه علي تويتر وكتب "مبروك صخمة يا اسطورة ليفربول محمد صلاح"


 

حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انتصاراً تاريخياً على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، فى المواجهة النارية التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.


ووصل الدولي المصري للهدف رقم 129 له بقميص الريدز، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا في المسابقة المحلية.


ويحتل فريق ليفربول  صاحب الأرض المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.
 

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الهداف التاريخي للريدز أسطورة ليفربول المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح

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