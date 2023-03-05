الحق قدم 20 فرصة عمل خالية تعلنهم القوي العاملة

يبحثث عددا كبيرا من الشباب بتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التي يتطلبها، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توافر 20 فرصة عمل للشباب، استمرار لجهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتي تساعد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.

فرص العمل المتاحة من قبل القوي العاملة

مهن عمال إنتاج

أخصائيي رقابة جودة

أخصائيي توكيد جودة

فنيي تبريد وتكييف

شروط فرص العمل المتاحة للشباب 2023

حديثى التخرج

للذكور فقط

الحاصلين على المؤهلات المتوسطة والعليا

توفير تأمين اجتماعى وصحى

رواتب مجزية

20 فرص عمل متاحة من قبل القوي العاملة

5 عمال انتاج

5 أخصائى رقابة جودة

5 أخصائى توكيد جودة

5 فنى تبريد

فرص عمل

شروط التقديم في وظائف اعلان القوي العاملة

لحديثى التخرج من الشباب الذكور

من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا

بالتخصصات التالية:-

بكالوريوس علوم

زراعة

مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج

بكالوريوس علوم تخصص كيمياء

ميكروبيولوجى للعمل في مهنة اخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة

مؤهل متوسط من حملة الدبلومات تخصص التبريد والتكييف.

كيفية التقديم بوظائف القوي العاملة

التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه، خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال كتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى.