عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق قدم 20 فرصة عمل خالية تعلنهم القوي العاملة

فرص عمل
فرص عمل

يبحثث عددا كبيرا من الشباب بتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التي يتطلبها، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توافر 20 فرصة عمل للشباب، استمرار لجهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتي تساعد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.

فرص العمل المتاحة من قبل القوي العاملة

مهن عمال إنتاج 

أخصائيي رقابة جودة

أخصائيي توكيد جودة

فنيي تبريد وتكييف

شروط فرص العمل المتاحة للشباب 2023

 حديثى التخرج

للذكور فقط 

الحاصلين على المؤهلات المتوسطة والعليا

توفير تأمين اجتماعى وصحى

رواتب مجزية

20 فرص عمل متاحة من قبل القوي العاملة

5 عمال انتاج

5 أخصائى رقابة جودة

5 أخصائى توكيد جودة

5 فنى تبريد

فرص عمل

شروط التقديم في وظائف اعلان القوي العاملة

 لحديثى التخرج من الشباب الذكور

 من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا

 بالتخصصات التالية:-

 بكالوريوس علوم 

زراعة 

مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج

بكالوريوس علوم تخصص كيمياء

ميكروبيولوجى للعمل في مهنة اخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة

مؤهل متوسط من حملة الدبلومات تخصص التبريد والتكييف.

كيفية التقديم بوظائف القوي العاملة

 التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه، خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال كتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى.

فرص عمل توفير فرص عمل وزير القوى العاملة كامل مديرية القوى العاملة حملة المؤهلات المتوسطة التقديم في وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

السعودية..إعلان عاجل من البنك المركزي بشأن مواعيد العمل بشهر رمضان وإجازة الأعياد

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

موضوعات متعلقة

فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج.. تفاصيل

فرص عمل للشباب بشركة أدوية بالإسكندرية.. تفاصيل

فرص عمل بمرتبات مجزية ضمن مبادرة توظيف مصر... اعرف الشروط وطريقة التقديم

وظائف للصعايدة.. القوى العاملة تعلن فرص عمل بهذه المحافظات

الحق جهز ورقك.. فرص عمل ذهبية بمرتبات مجزية

راتب يصل إلى 7600 جنيه..  مميزات فرص عمل الشباب والرياضة |اعرفها

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالمنوفية |تفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصةٍ مستحب شرعًا

هيئة قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة استغرق 4 ساعات فقط

معتدلة معظم الأيام.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

وزير الشباب يهنىء محمد صلاح على تصدره ترتيب هدافى ليفربول التاريخيين بالدورى الإنجليزي

الحق قدم 20 فرصة عمل خالية تعلنهم القوي العاملة

التخلي عن زيلينسكي.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة عن نهاية الصراع في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة.. طريقة تحضير المسقعة بوصفة اقتصادية

صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا

ماذا يحدث لبشرتك عند دهنها بزيت الزيتون؟

كلاكيت تالت مرة.. حلا شيحة تثير الجدل بدون حجاب

فيديو

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ