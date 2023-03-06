عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانشقاق يزداد| رئيس مجموعة فاجنر الروسية يهدد بالانسحاب من باخموت.. ماذا يحدث؟

رئيس مجموعة فاجنر
رئيس مجموعة فاجنر الروسي يفجيني بريجوزين

‏أعلن مؤسس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين، إن قواته التي تشدد قبضتها الآن على مدينة باخموت الأوكرانية محرومة من الذخيرة وإذا أجبرت على التراجع ستنهار الجبهة بأكملها.‏

 

وقال ‏بريجوزين في فيديو: "إذا انسحب فاجنر من باخموت الآن، ستنهار الجبهة بأكملها ولن يكون الوضع جيدا لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".‏

‏وأضاف إن وحداته العسكرية ‏‏حاصرت عمليا باخموت‏‏، حيث اشتد القتال في الأسبوع الماضي مع مهاجمة ‏‏القوات‏‏ الروسية من جميع الجهات تقريبا، ‏لكنه اشتكى يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التي وعدت بها موسكو قواته في فبراير الماضي لم يتم شحنها بعد.‏

‏وتابع رئيس مجموعة فاجنر الروسية: "في الوقت الحالي، نحاول معرفة السبب هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة".

‏وينتقد بريجوزين بانتظام قادة الدفاع الروس وكبار الجنرالات، وفي الشهر الماضي ‏‏اتهم وزير الدفاع‏‏ الروسي سيرجي شويجو وآخرين بالخيانة لمنعهم إمدادات الذخائر عن قواته.‏

دفعة جديدة.. فاجنر الروسية ترسل جثث جنود أوكرانيين إلى كييف

عزف الموسيقى بوسط المدينة.. مجموعة فاجنر الروسية تعلن انتصارا كبيرا في باخموت

وفي تسجيل مصور مدته أربع دقائق تقريبا نشرته قناة "أوركسترا فاجنر" على "تلجرام"، يوم السبت، قال بريجوزين إن قواته قلقة من أن موسكو تريد أن تكون كبش فداء محتملا إذا خسرت روسيا الحرب.‏

‏وأضاف بريجوجين في الفيديو: "إذا تراجعنا، فسوف ندخل التاريخ إلى الأبد كأشخاص اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو خسارة الحرب، و‏هذه هي بالضبط مشكلة الجوع للذخيرة".‏

مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين باخموت فاجنر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو رئيس مجموعة فاجنر الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

دفعة جديدة.. فاجنر الروسية ترسل جثث جنود أوكرانيين إلى كييف

عزف الموسيقى بوسط المدينة.. مجموعة فاجنر الروسية تعلن انتصارا كبيرا في باخموت

خطر على واشنطن.. وزير العدل الأمريكي يصف قائد فاجنر الروسية بـ"مجرم حرب"

دونيتسك: فاجنر تتقدم نحو ارتيوموفسك لتشديد الطوق حولها

بالضرب بـ”مطرقة ثقيلة”.. رئيس مجموعة فاجنر يهدد صهر وزير الدفاع الروسي

11 فردًا و7 كيانات.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد مجموعة فاجنر الروسية

قوات «فاجنر» الروسية تعلن السيطرة على ياغدنيا شمال باخموت

قوات فاجنر تعلن عن وقوع بلدة بالقرب من باخموت في أوكرانيا

ترشيحاتنا

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2023؟

بينهم 3 دول عربية.. تعرف على أكثر الجنسيات جاذبية في العالم

الانشقاق يزداد| رئيس مجموعة فاجنر الروسية يهدد بالانسحاب من باخموت.. ماذا يحدث؟

حجرة سرايا.. ماذا يوجد في نهاية الممر المكتشف داخل الهرم؟

تزيد من خطر الإصابة بالسرطان 3 مرات.. أخطاء أثناء شرب القهوة إياك تكرارها

60 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض بالمحلات الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ