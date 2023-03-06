الانشقاق يزداد| رئيس مجموعة فاجنر الروسية يهدد بالانسحاب من باخموت.. ماذا يحدث؟

‏أعلن مؤسس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين، إن قواته التي تشدد قبضتها الآن على مدينة باخموت الأوكرانية محرومة من الذخيرة وإذا أجبرت على التراجع ستنهار الجبهة بأكملها.‏

وقال ‏بريجوزين في فيديو: "إذا انسحب فاجنر من باخموت الآن، ستنهار الجبهة بأكملها ولن يكون الوضع جيدا لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".‏

‏وأضاف إن وحداته العسكرية ‏‏حاصرت عمليا باخموت‏‏، حيث اشتد القتال في الأسبوع الماضي مع مهاجمة ‏‏القوات‏‏ الروسية من جميع الجهات تقريبا، ‏لكنه اشتكى يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التي وعدت بها موسكو قواته في فبراير الماضي لم يتم شحنها بعد.‏

‏وتابع رئيس مجموعة فاجنر الروسية: "في الوقت الحالي، نحاول معرفة السبب هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة".

‏وينتقد بريجوزين بانتظام قادة الدفاع الروس وكبار الجنرالات، وفي الشهر الماضي ‏‏اتهم وزير الدفاع‏‏ الروسي سيرجي شويجو وآخرين بالخيانة لمنعهم إمدادات الذخائر عن قواته.‏

وفي تسجيل مصور مدته أربع دقائق تقريبا نشرته قناة "أوركسترا فاجنر" على "تلجرام"، يوم السبت، قال بريجوزين إن قواته قلقة من أن موسكو تريد أن تكون كبش فداء محتملا إذا خسرت روسيا الحرب.‏

‏وأضاف بريجوجين في الفيديو: "إذا تراجعنا، فسوف ندخل التاريخ إلى الأبد كأشخاص اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو خسارة الحرب، و‏هذه هي بالضبط مشكلة الجوع للذخيرة".‏