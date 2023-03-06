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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل في مبنى تابع للشرطة بأمريكا

صدى البلد

أفادت صحيفة أتلانتا جورنال، أن حريقا شب في موقع بناء مركز تدريب للشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الأحد، حسبما أعلنت رويترز.

وذكرت محطة دبليو إس بي التلفزيونية، أنه كان يمكن رؤية دخان كثيف يتصاعد من على بعد أميال، وقالت إن الأحداث بدأت بمهرجان موسيقي تم تنظيمه كجزء من أسبوع من المظاهرات لحماية غابة حيث يجري بناء مركز التدريب.

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وسيصبح المبنى الذي احترق مركزا لتدريب الشرطة والإطفاء على مساحة 85 فدانا في مقاطعة ديكالب.

ولم تورد الشرطة اى معلومات عن وجود ضحايا أو حجم الخسائر المادية في الحريق.

وكان قد أشعل متظاهرون النار في سيارة للشرطة وحطموا نوافذ المباني، و احتجوا  على قيام سلطات إنفاذ القانون بقتل ناشط خلال مداهمة لتطهير موقع البناء.

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