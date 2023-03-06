بيان عاجل من المجر بشأن مباحثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة

أعلنت المجر، اليوم الإثنين، عن تأييدها إجراء محادثات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لحل الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن الحلول التي تحاول أوروبا إيجادها من أجل حل الأزمة في أوكرانيا لا تعمل، ولا يمكن إنهاء الصراع إلا من خلال وقف إطلاق النار.‏

وأضاف وزير خارجية المجر في تصريحات صحفية، أن الهدف الأول هو وقف قتل الناس، وهو ما يعني اتفاق وقف إطلاق النار وليس أكثر من ذلك.‏

‏وأعلن زيجارتو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي والدول الغربية فشلت في وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا.‏

وتابع:‏ "لقد أدخلنا بالفعل 10 حزم عقوبات، هل قربنا ذلك من حل النزاع؟ هل ركعت روسيا؟ لا، هل آلمنا؟ نعم، أعتقد أن الحلول التي كنا نحاول إيجادها في أوروبا لم تنجح ببساطة، لأننا انجرفنا كثيرا في عقلية الحرب".‏