لأول مرة.. اليوان الصيني يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الاثنين، أن اليوان الصيني تجاوز الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر تداولا في سوق الأسهم الروسية لأول مرة على الإطلاق.

ووفقا لتقديرات “كوميرسانت”، استنادا إلى بيانات من بورصة موسكو، كان اليوان هو العملة الأكثر تداولا في فبراير، مما أدى إلى إزاحة الدولار الأمريكي من الصدارة.

وأظهرت الإحصاءات أنه خلال الشهر، تجاوز حجم تداول العملة الصينية 1.48 تريليون روبل، وهو أعلى بمقدار الثلث مما كان عليه في يناير.

كما ارتفع حجم المعاملات مع الدولار في فبراير، ولكن بنسبة 8٪ فقط إلى 1.42 تريليون روبل.

ونتيجة لذلك، شكل اليوان ما يقرب من 40٪ من إجمالي حجم التداول بالعملات الرئيسية، وكانت حصة الدولار تزيد قليلا عن 38٪، في حين بلغ اليورو 21.2٪. وللمقارنة، بلغ حجم تداول الدولار قبل عام 87.6٪، واليورو 11.9٪، في حين أن اليوان 0.32٪ فقط.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” إن مثل هذه التغييرات تعكس بشكل متزايد انسحاب روسيا من المعاملات بعملات “غير ودية” على خلفية توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين بكين وموسكو خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 29.3٪، متجاوزا 190 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية عام 2023، تم تسهيل النمو في حجم تداول العملات باليوان من خلال آلية القاعدة المالية، والتي بموجبها بدأ البنك المركزي الروسي في بيع العملة الصينية في السوق المفتوحة في يناير.