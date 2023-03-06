سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 6-3-2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع بقيمة 10 قروش فى سعر البيع والشراء على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 6 مارس 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.72جنيه للشراء و 30.77جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو 30.70جنيه للشراء و 30.77جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.67جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.



أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.67جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر





سعر الدولار فى بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع .

أقل سعر لبيع الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.72جنيه للشراء.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي بمعدل 128 مليون دولار على أساس شهري.

وقال تقرير البنك المركزي الصادر قبل قليل، إن الاحتياطي في نهاية تعاملات فبراير الماضي قد زاد إلى 34.352 مليار دولار بعد أن كان 34.224 مليار في مطلع العام الجاري.

الفيدارلى يواصل رفع الفائدة



فى مطلع فبراير الماضي قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة.