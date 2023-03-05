استقرار الدولار وتراجع اليورو..أسعار العملات الأجنبية فى ختام اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الأسبوع

ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 5 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مسجلا 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 32.36جنيه للشراء و32.62جنيه للبيع مقابل 32.73جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بتراجع 9 قروش .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 36.50جنيه للشراء و 36.95جنيه للبيع مقارنة 36.91جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 4 قروش.

وهبط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.44جنيه للشراء و32.76جنيه للبيع مقارنة 32.65جنيه مرتفعا 11 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.36جنيه للشراء و32.62جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 36.50جنيه للشراء و36.95جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.44جنيه للشراء و32.76جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.66جنيه للشراء و 30.77جنيه للبيع .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 32.60جنيه للشراء و32.73جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 36.92جنيه للشراء و 37.06جنيه للبيع مقارنة 36.86 جنيه بزيادة 20 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 32.75جنيه للشراء و32.88جنيه للبيع بزيادة 17 قرش .