ربة منزل تنهي حياتها وأطفالها في النيل|رئيس القناطر الخيرية ينفي ويوضح الحقيقة

نفى اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بشأن انتحار ربة منزل بعد إلقاء أطفالها بنهر النيل عند منطقة الكوبرى.



وأكد رئيس مدينة القناطر أنه لا صحة لما تداول، مشيراً إلى قيام بعض الشباب بالاستحمام في منطقة الكوبرى، وأنها ليست واقعة إلقاء سيدة أطفالها ونفسها من فوق الكوبرى.



كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقاطع فيديو لتجمع عدد من المواطنين على النيل بمنطقة الكوبرى، تضمن معلومات ربة منزل تلقى بأطفالها فى النيل ثم تتخلص من حياتها الأمر الذى نفاه الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.