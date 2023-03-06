سوق أبو ظبي العالمي يختتم الدورة الثانية من منتدى "ريزولف"

اختتم سوق أبوظبي العالمي اليوم، وبنجاح جلسات الدورة الثانية من منتدى "ريزولف"، أحد أبرز التجمّعات الدولية في أبوظبي والمتخصصة في تسوية المنازعات حيث استقبل المنتدى على منصته الرئيسية وخبراء دوليين من بينهم ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتو التي أشادت بالنجاحات التي حققتها أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وفق مفهوم "اقتصاد الصقر".

وأدارت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي حوارات الجلسة التي تحدثت فيها الوزيرة كلينتون، حول وتيرة التغيير السريع الذي شهدته أبو ظبي منذ آخر زيارة للوزيرة كلينتون إلى أبو ظبي في عام 2011 وسلطت الضوء حول التغيرات التي برزت مع العصر الحديث للتكنولوجيا وما يرافقه من ابتكارات نجحت أبوظبي في مواكبتها على المستوى التشريعي والتنظيمي. كما تحدثت عن تجربتها الواسعة من واقع خبرتها في مجال القانون التي اكتسبتها على مدار أربعة عقود من عملها في مجال الخدمة العامة، كما استكشفت خلال حديثها عن تطور النظام القانوني ودور الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وتأثيرهم على الأفراد والشركات، وجهود مبادرة مؤسسة كلينتون للمناخ ورؤيتها للمستقبل. واجتذب المنتدى الذي استضاف جلساته سوق أبوظبي العالمي قرابة 900 مشاركًا يمثلون أعضاء المجتمع الدولي لحل المنازعات وقادة حكوميين وقادة الفكر من القطاع القانوني والأوساط الأكاديمية الذين شهدوا الجلسات الحوارية للمنتدى والتي تحدث فيها مجموعة بارزة من المتحدثين حول أربعة محاور رئيسية هي: الاستدامة والجيل الثالث من الإنترنت (Web 3) والذكاء الاصطناعي والمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنفاذ العقوبات، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقت ليندا فيتز-آلان في مستهل المنتدى، كلمة ترحيبية، عن دور منتدى "ريزولف" في تسليط الضوء على عمق واتساع مجتمع تسوية المنازعات في أبوظبي والتأكيد على السجل الحيوي لأبوظبي ولسوق أبوظبي العالمي لناحية تسوية المنازعات وفق أفضل الطرق.

كما تم الكشف خلال المنتدى عن الدراسة الاستطلاعية العالمية التي أجرتها جامعة كوين ماري بلندن بالشراكة مع شركة "بينسنت ماسونز" للمحاماة حول "مستقبل التحكيم الدولي لقطاع الطاقة". وركزت الدراسة الاستطلاعية على موضوعين رئيسيين في ظل التقلبات الحالية لأسواق الطاقة الدولية وهما؛ الدوافع السائدة للمنازعات التي تطورت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية على المدى القصير إلى المتوسط، وكيف يمكن للتحكيم الدولي التكيف مع تلك البيئة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات قطاع الطاقة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركزها للتحكيم منتدى "ريزولف" العام الماضي، بما يتماشى مع الأهداف والأجندة الوطنية للقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى إيجاد بيئة قضائية فعّالة في الدولة.

وأضاف الزعابي: "بحثت دورة هذا العام من المنتدى، عددًا من القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها الحكومات والقطاعات حول العالم، والدور المبتكر الذي يلعبه قطاع القانون. وبصفتنا مركزًا ماليًا دوليًا مجهزًا بمحكمة رقمية هي الأولى من نوعها عالميًا ومركز للتحكيم، فإننا نفخر بما حققناه من تأثير، أسهم في دفع وتشجيع مجموعة كبيرة من قادة هذا القطاع لاتخاذ إجراءات تقدمية وتنفيذها بوضوح وعلى أوسع نطاق. وسنواصل التزامنا بالترويج للاطر القانونية والنظم التشريعية لإمارة أبوظبي من خلال هذه النوعية من المنتديات والمبادرات عالمية المستوى." .

وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركزها للتحكيم قد خاضا محادثات عالمية حول مواضيع تتعلق بتسوية المنازعات الدولية الناشئة. وقد نجحت محاكم أبوظبي ومركزها للتحيكم في ترسيخ مكانتهما وسط المجتمع الدول لتسوية المنازعات، كمحكمة مدنية وتجارية مستقلة ورائدة في مجال رقمنة القضاء عبر استخدام تقنية البلوك تشين في تنفيذ الأحكام القضائية في المنازعات التجارية وإطلاق خدمات الوساطة من خلال عالم الميتافيرس.

وتواصل محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركزها للتحكيم التزامهما بترسيخ مكانة المنتدى كأحد أبرز الفعاليات السنوية على الرزنامة العالمية للأحداث المتخصصة في مجال القانون، وفي ذات الوقت المساهمة في تحقيق النجاح والازدهار لأبوظبي كمركز ووجهة مفضلة لتسوية المنازعات للشركات العالمية والمستثمرين.