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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أون لاين بالموبيل.. كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023

قسيمة طلاق
قسيمة طلاق

يستعرض موقع صدي البلد الاخباري، كيفية استخراج قسيمة طلاق من الموبيل اونلاين 2023، للتسهيل على القراء الحصول عليها بشكل سريع دون تكلف الوقت والجهد.

ولاستخراج قسيمة طلاق بشكل الكتروني اونلاين ووفرت وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، أو من خلال الانترنت، او من خلال مكاتب السجل المدني.

سعر استخراج قسيمة طلاق 2023

يصل سعر رسوم قسيمة الطلاق التي تم استخراجها الإلكترونية 59 جنيهًا للنسخة الواحدة، بجانب 12 جنيهًا مقابل توصيلها الى المنزل، ويمكن الدفع عن طريق دفع الرسوم، ويمكنك اختيار بطاقة الائتمان، أو ميزة، أو الدفع عند الاستلام.

 

خطوات استخراج قسيمة طلاق

أماكن استخراج قسيمة طلاق 

 من خلال مكاتب السجل المدنى، حيث يقوم المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي الى  المختص بمصلحة الأحوال المدنية، ثم يقوم الموظف بالتأكد من البيانات وطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن، وذلك إلى دفع رسوم استخراج قسيمة طلاق بقيمة تصل الى 30 جنيها.

 

استخراج قسيمة طلاق

 

خطوات استخراج قسيمة طلاق اونلاين من موقع وزارة الداخلية 2023

ويمكن استخراج وثيقة الطلاق اونلاين من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابه الاسم الرباعي

كتابه رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

 اختيار خدمات السجل المدني

 اضغط على وثيقة طلاق

إدخال عدد الشهادات المطلوبة

 سيطلب منك إدخال بيانات الوثيقة طلاق

 وتحديد درجة قرابة

الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام

وأخيرا تتم عملية التسجيل

كيفيه استخراج قسيمة طلاق بالموبايل 2023

خطوات وسعر استخراح قسيمة طلاق الكترونية 2023

كيفيه استخراج قسيمة طلاق إلكترونيا

خطوات استخراج قسيمة طلاق

شروط يجب توافرها للحصول على وثيقة طلاق من المنزل

أن يكون مقدم الطلب  قريب أحد الزوجين حتى الدرجة الثالثة.

 في حالة عدم الاستلام ، سيتم الاتصال هاتفيًا 3 مرات، لتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم الرد على الهاتف، سيقوم على الطالب بالتوجه إلى إدارة الأحوال الرئيسية في محافظتك للحصول عليها.

استخراج قسيمة الطلاق المنزل 2023

ويمكن  استخراج قسيمة طلاق من المنزل 2023، أو بشكل عادي من السجل المدني مميكنة وحديثة، لاستكمال أوراقهم التي تطلب معرفة الحالة الزوجية، أو إثبات حالة الطلاق من الطرف الآخر، والتي تعد امر هام جدا في حالة الانفصال، والتي يجب علي المواطنيين استخراجها فور الانفصال.

خطوات استخراج قسيمة طلاق اونلاين

ويمكن استخراج وثيقة الطلاق اونلاين من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابه الاسم الرباعي

كتابه رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

 اختيار خدمات السجل المدني

 اضغط على وثيقة طلاق

إدخال عدد الشهادات المطلوبة

 سيطلب منك إدخال بيانات الوثيقة طلاق

 وتحديد درجة قرابة

الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام

وأخيرا تتم عملية التسجيل

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